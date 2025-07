Realme GT 8 e GT 8 Pro in arrivo ad ottobre?

Nel competitivo universo degli smartphone, i cicli di lancio e le strategie di posizionamento possono segnare la differenza tra successo e invisibilità. Realme, brand noto per l’equilibrio tra prestazioni e prezzo, sembra aver imparato la lezione dopo un 2024 gestito in modo incerto. Ora, l’azienda si prepara a cambiare il proprio approccio con la nuova linea GT 8. L’intenzione è quella di presentare GT 8 e GT 8 Pro nello stesso momento. Evitando la frammentazione che aveva caratterizzato la generazione precedente. Stesso evento, stesso momento, due flagship che condividono buona parte del DNA tecnologico. Le indiscrezioni parlano chiaro: Snapdragon 8 Elite 2, il nuovo chip di Qualcomm, sarà installato su entrambi i modelli. Si tratta di un cambio di prospettiva significativo, poiché in passato solo il Pro poteva vantare un processore di fascia altissima. Mentre al modello base era riservata una soluzione più economica e meno potente.

Realme: cosa aspettarsi dalla nuova gamma GT 8

Per i suoi nuovi dispositivi, l’azienda punta ad offrire una base comune che elevi l’intera gamma. Non è ancora noto se il GT 8 standard verrà in qualche modo penalizzato su aspetti secondari, ma la scelta di adottare un SoC identico testimonia una volontà precisa di rafforzare l’identità premium della linea. Riguardo le specifiche, il GT 8 Pro ha già cominciato a mostrare le sue carte. Dovrebbe presentare un pannello OLED da 6,85 pollici fornito da Samsung. Quest’ultimo, inoltre, presenterebbe risoluzione 2K e rivestimento antiriflesso di nuova generazione. Per la batteria ci si aspetta una capacità superiore ai 7000 mAh, abbinata alla consueta ricarica veloce da 100 W.

Sul piano fotografico, Realme sembra voler fare un salto importante. Il sensore principale dovrebbe essere un teleobiettivo periscopico da 200 MP, probabilmente il Samsung ISOCELL HP9. Mentre la struttura del dispositivo si distinguerà per una cornice centrale in metallo.

L’evento di presentazione è atteso per ottobre 2025, inizialmente in Cina. Il lancio internazionale potrebbe avvenire entro la fine dell’anno, tra novembre e dicembre. I dettagli su prezzo e design definitivo restano ancora in sospeso. Non resta, dunque, che attendere nuove conferme da Realme.