CoopVoce: la promo di settembre 2025 costa 7,90€ con tantissimi giga

Il segmento delle offerte mobili si fa sempre più competitivo, e i gestori virtuali continuano a giocare un ruolo da protagonisti. Tra questi, CoopVoce rilancia con una nuova proposta che si colloca nella fascia alta del listino: EVO 200. Un piano pensato per chi consuma grandi quantità di dati e non vuole avere pensieri legati a rimodulazioni o costi aggiuntivi. I gestori virtuali sembrano avere qualcosa in più negli ultimi tempi e infatti anche CoopVoce lo sta dimostrando. Questa nuova soluzione mobile è l’ennesima chances per risparmiare avendo tutto ogni mese.

Un pacchetto completo con 200 giga al mese con CoopVoce

EVO 200 offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 1000 SMS e 200 giga di traffico in 4G al costo di 9,90€ al mese. La cifra, valida per sempre, è uno degli elementi chiave dell’offerta: non sono previste variazioni future, permettendo agli utenti di contare su un canone stabile nel tempo.

Il target è quello degli utilizzatori intensivi, che tra streaming, social e applicazioni online necessitano di una quantità elevata di dati. L’attivazione è gratuita, dettaglio che contribuisce a rendere l’offerta ancora più appetibile nel confronto con i competitor.

Il vantaggio del Rinnovo Facile con CoopVce

CoopVoce aggiunge un incentivo ulteriore per chi attiva l’opzione Rinnovo Facile. In questo caso, infatti, viene riconosciuto un bonus di 20€, utilizzabile anche come credito residuo. Una scelta che premia la fedeltà e incoraggia l’uso di modalità di pagamento più pratiche.

Con EVO 200, CoopVoce conferma la propria strategia: tariffe chiare, condizioni semplici e un approccio senza vincoli che da sempre caratterizza il brand. Una proposta che si candida a essere tra le più competitive della sua categoria, grazie al mix di prezzo fisso, abbondanza di giga e servizi aggiuntivi. Il colpo dunque va fatto adesso: andate sul sito ufficiale e scoprite tutte le altre informazioni per scegliere questa che probabilmente è la migliore offerta del periodo.