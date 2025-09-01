Ad
CoopVoce: la promo di settembre 2025 costa 7,90€ con tantissimi giga

La scelta può ricadere anche questa volta su CoopVoce per chi vuole risparmiare avendo un gran numero di contenuti

scritto da Felice Galluccio
Il segmento delle offerte mobili si fa sempre più competitivo, e i gestori virtuali continuano a giocare un ruolo da protagonisti. Tra questi, CoopVoce rilancia con una nuova proposta che si colloca nella fascia alta del listino: EVO 200. Un piano pensato per chi consuma grandi quantità di dati e non vuole avere pensieri legati a rimodulazioni o costi aggiuntivi. I gestori virtuali sembrano avere qualcosa in più negli ultimi tempi e infatti anche CoopVoce lo sta dimostrando. Questa nuova soluzione mobile è l’ennesima chances per risparmiare avendo tutto ogni mese.

Un pacchetto completo con 200 giga al mese con CoopVoce

EVO 200 offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 1000 SMS e 200 giga di traffico in 4G al costo di 9,90€ al mese. La cifra, valida per sempre, è uno degli elementi chiave dell’offerta: non sono previste variazioni future, permettendo agli utenti di contare su un canone stabile nel tempo.

Il target è quello degli utilizzatori intensivi, che tra streaming, social e applicazioni online necessitano di una quantità elevata di dati. L’attivazione è gratuita, dettaglio che contribuisce a rendere l’offerta ancora più appetibile nel confronto con i competitor.

Il vantaggio del Rinnovo Facile con CoopVce

CoopVoce aggiunge un incentivo ulteriore per chi attiva l’opzione Rinnovo Facile. In questo caso, infatti, viene riconosciuto un bonus di 20€, utilizzabile anche come credito residuo. Una scelta che premia la fedeltà e incoraggia l’uso di modalità di pagamento più pratiche.

Con EVO 200, CoopVoce conferma la propria strategia: tariffe chiare, condizioni semplici e un approccio senza vincoli che da sempre caratterizza il brand. Una proposta che si candida a essere tra le più competitive della sua categoria, grazie al mix di prezzo fisso, abbondanza di giga e servizi aggiuntivi. Il colpo dunque va fatto adesso: andate sul sito ufficiale e scoprite tutte le altre informazioni per scegliere questa che probabilmente è la migliore offerta del periodo.

