Vodafone: nuove promo di settembre 2025 fino a 200GB in 5G

Il mese di agosto porta novità interessanti in casa Vodafone, che arricchisce il catalogo mobile con tre offerte mirate a target differenti. L’obiettivo è duplice: conquistare utenti in uscita da Iliad e dagli operatori virtuali e, allo stesso tempo, premiare i clienti già attivi sulla rete fissa. Non servono altre presentazioni per un gestore come Vodafone infatti domina nel mondo della telefonia da tempo e cerca quindi di mettere dietro di sé tutti gli altri gestori anche durante questo mese di settembre. Le opportunità sono tre e garantiscono spensieratezza e risparmio oltre che qualità.

Vodafone 6,99 5G: la tariffa entry pensata per la portabilità

Tra le novità spicca la Vodafone 6,99 5G, riservata a chi decide di passare da Iliad o da un MVNO come Fastweb o PosteMobile. Con un canone mensile di 6,99€, l’offerta include minuti e SMS illimitati e 100 giga in 5G, proponendosi come soluzione equilibrata tra prezzo contenuto e qualità della rete.

Vodafone Family+ 5G: giga illimitati per chi ha già la rete fissa

Per chi dispone di un contratto di rete fissa Vodafone, arriva la Vodafone Family+ 5G. L’offerta prevede minuti e SMS illimitati insieme a giga senza limiti in 5G, trasformando la SIM mobile in un prolungamento della connessione domestica, senza pensieri sul consumo dei dati.

Vodafone 11,99 5G: 100 giga (o 150 con SmartPay) per chi lascia TIM e WindTre

La terza proposta è la Vodafone 11,99 5G, indirizzata a chi proviene da TIM, WindTre, Kena e Very Mobile. Al costo di 11,99€ al mese, include minuti e SMS illimitati con 100 giga in 5G. Per chi attiva il servizio SmartPay, che gestisce la ricarica automatica dal conto corrente, i giga diventano 150 senza costi aggiuntivi.

Con queste tre soluzioni, Vodafone dimostra di voler coprire diverse fasce di utenza, dalle portabilità più economiche agli utenti più esigenti, senza dimenticare chi ha già scelto la rete fissa.