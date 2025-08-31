CoopVoce lancia WEB 300: 300GB al mese senza vincoli

CoopVoce amplia il proprio listino con WEB 300, un piano pensato per chi utilizza grandi quantità di dati ma cerca al tempo stesso affidabilità e costi contenuti. L’offerta include 300GB di traffico alla massima velocità al prezzo fisso di 13,90 euro al mese, un importo che l’operatore virtuale garantisce invariato nel tempo. Una promessa in linea con la filosofia dell’azienda, che fin dalla sua nascita ha puntato sulla trasparenza delle tariffe, senza aumenti o rimodulazioni.

CoopVoce: copertura al 99,8% e vantaggi extra per i clienti

La promozione è disponibile sia con SIM fisica sia con eSIM, una modalità che permette di attivare il numero in maniera rapida e completamente online tramite SPID. Una volta sottoscritto, il rinnovo dell’offerta avviene ogni mese nella stessa data, senza sorprese o costi nascosti. CoopVoce ha anche confermato che chi è già cliente può attivare WEB 300 senza alcun costo aggiuntivo, mentre per i nuovi clienti l’attivazione è pari a 10€, cifra che comprende anche l’eventuale spedizione a domicilio della SIM.

Oltre alla quantità di traffico dati, uno degli aspetti più rilevanti di WEB 300 riguarda la copertura, che CoopVoce dichiara pari al 99,8% del territorio nazionale. L’offerta si basa infatti sulla rete 4G italiana, con accesso anche ai servizi internazionali, garantendo velocità e stabilità sia in Italia sia all’estero. Tra i vari sono inclusi figurano l’hotspot per condividere la connessione, il servizio “LoSai di Coop” per le notifiche di chiamata, il blocco dei numeri a pagamento e un piano tariffario base senza costi extra.

Non mancano soluzioni pensate per la gestione autonoma, come l’app ufficiale che consente di monitorare consumi e ricariche, oltre a canali di assistenza via chat e supporto diretto con uno specialista.

CoopVoce sottolinea infine il legame con il mondo Coop: i clienti possono autoricaricarsi facendo la spesa nei punti vendita, un vantaggio esclusivo che rafforza il legame tra servizi di telefonia e quotidianità. Con WEB 300 l’operatore virtuale mira quindi a posizionarsi come un’alternativa concreta ai grandi marchi, offrendo trasparenza, prezzo competitivo e una dotazione di Giga in grado di soddisfare anche gli utenti più esigenti.