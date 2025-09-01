Netflix: come funzionano le nuove case dell’intrattenimento?

Netflix ha deciso di compiere un passo inatteso: uscire dallo schermo per entrare nello spazio reale. Non più soltanto maratone di episodi visti sul divano, ma luoghi concreti dove le sue storie prendono forma. Si chiamano Netflix House e saranno i primi centri permanenti pensati per trasformare i fan in protagonisti delle serie che amano. Le date sono già fissate: il 12 novembre verrà inaugurata la sede di Philadelphia, dentro al King of Prussia Mall. Mentre l’11 dicembre toccherà a Dallas, nella Galleria Dallas. L’operazione non nasce dal nulla. I grandi mall americani vivono da anni un lento declino, svuotati dallo shopping online e dal cambiamento delle abitudini dei consumatori. Proprio per tale motivo Netflix ha scelto di inserirsi in quegli spazi con un’offerta diversa. Ogni Netflix House coprirà più di novemila metri quadrati, trasformandosi in un ibrido fra museo interattivo, parco a tema e spazio culturale.

Netflix House: ecco i dettagli

Entrando, non ci si troverà davanti a semplici scenografie, ma a veri percorsi immersivi. A Philadelphia, per esempio, sarà possibile attraversare una sala ispirata a Squid Game, cimentandosi in sfide che richiamano la serie. A Dallas ci si potrà sedere in ambientazioni pensate per scattare selfie con Queen Charlotte o tuffarsi nelle atmosfere fantastiche di One Piece e Stranger Things. E non è tutto. Ci saranno anche proiezioni speciali di film e serie in anteprima. Oltre a Netflix Bites, un ristorante che proporrà piatti e cocktail disegnati per evocare i mondi narrativi della piattaforma streaming.

L’accesso a molte aree sarà gratuito, mentre per attività più esclusive servirà un biglietto. Chi vuole assicurarsi un posto può già registrarsi su netflixhouse.com, dove è stata aperta una lista d’attesa.

Reata l’incognita più grande: si tratta di un esperimento temporaneo o dell’inizio di una nuova strategia. Se il pubblico risponderà con entusiasmo, nulla vieta di immaginare Netflix House replicata in altre città, fino magari a varcare i confini americani.