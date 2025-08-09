NewsOperatori TelefoniciOperatori Virtuali

Optima, la promo che distrugge Iliad e CoopVoce costa solo 4,95€ al mese

Con all'interno 100GB ogni mese per navigare sul web, la Super Mobile Smart di Optima sembra essere la soluzione perfetta

Optima Mobile

Nel panorama delle offerte mobile sempre più affollato, Optima si fa notare con una proposta chiara, economica e disponibile per tutti: si chiama Super Mobile Smart e garantisce un pacchetto completo a meno di 5 euro al mese, senza vincoli legati all’operatore di provenienza.

Cosa offre Super Mobile Smart di Optima, ecco il resoconto

La tariffa ha un costo fisso mensile di 4,95€, per sempre. All’interno del piano sono inclusi tutti i contenuti che un utente si aspetta di trovare quando lascia il suo gestore di fiducia:

  • 100 giga di traffico dati su rete 4G;

  • Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia;

  • 200 SMS mensili verso qualsiasi operatore.

Non ci sono limiti legati al gestore dal quale si proviene: la promo è aperta a tutti, sia in portabilità che con un nuovo numero.

In fase di attivazione è previsto un costo una tantum di 9,90€ per la SIM, attualmente scontato rispetto ai consueti 19,90€. La spedizione è gratuita, quindi il costo complessivo iniziale è di 14,85€, comprensivo del primo mese.

Premi, ricariche omaggio e vantaggi extra: Optima è un provider completo

Super Mobile Smart è stata riconosciuta come “Eletto Prodotto dell’Anno 2025” nella categoria “Servizi Telecomunicazioni Mobile”. Il riconoscimento è il frutto di una ricerca condotta da Circana, che ha raccolto l’opinione di una vasta platea di consumatori, premiando i servizi con la media più alta in termini di soddisfazione.

In più, è attiva l’iniziativa Porta un amico: se un cliente consiglia l’offerta a un’altra persona, entrambi ricevono 5 euro di ricarica gratuita, come incentivo alla condivisione.

Con un rapporto qualità-prezzo molto competitivo e un premio di settore che ne certifica l’apprezzamento da parte degli utenti, Super Mobile Smart si posiziona tra le offerte più interessanti del momento, soprattutto per chi cerca tanti giga e un canone fisso contenuto. La scelta potrebbe essere quindi una delle migliori di sempre.

