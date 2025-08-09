Optima, la promo che distrugge Iliad e CoopVoce costa solo 4,95€ al mese

Nel panorama delle offerte mobile sempre più affollato, Optima si fa notare con una proposta chiara, economica e disponibile per tutti: si chiama Super Mobile Smart e garantisce un pacchetto completo a meno di 5 euro al mese, senza vincoli legati all’operatore di provenienza.

Cosa offre Super Mobile Smart di Optima, ecco il resoconto

La tariffa ha un costo fisso mensile di 4,95€, per sempre. All’interno del piano sono inclusi tutti i contenuti che un utente si aspetta di trovare quando lascia il suo gestore di fiducia:

100 giga di traffico dati su rete 4G;

Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia;

200 SMS mensili verso qualsiasi operatore.

Non ci sono limiti legati al gestore dal quale si proviene: la promo è aperta a tutti, sia in portabilità che con un nuovo numero.

In fase di attivazione è previsto un costo una tantum di 9,90€ per la SIM, attualmente scontato rispetto ai consueti 19,90€. La spedizione è gratuita, quindi il costo complessivo iniziale è di 14,85€, comprensivo del primo mese.

Premi, ricariche omaggio e vantaggi extra: Optima è un provider completo

Super Mobile Smart è stata riconosciuta come “Eletto Prodotto dell’Anno 2025” nella categoria “Servizi Telecomunicazioni Mobile”. Il riconoscimento è il frutto di una ricerca condotta da Circana, che ha raccolto l’opinione di una vasta platea di consumatori, premiando i servizi con la media più alta in termini di soddisfazione.

In più, è attiva l’iniziativa Porta un amico: se un cliente consiglia l’offerta a un’altra persona, entrambi ricevono 5 euro di ricarica gratuita, come incentivo alla condivisione.

Con un rapporto qualità-prezzo molto competitivo e un premio di settore che ne certifica l’apprezzamento da parte degli utenti, Super Mobile Smart si posiziona tra le offerte più interessanti del momento, soprattutto per chi cerca tanti giga e un canone fisso contenuto. La scelta potrebbe essere quindi una delle migliori di sempre.