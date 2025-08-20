ApprofondimentiNewsScienza e Tecnologia

Google Pixel 10: cosa aspettarsi dalla nuova gamma?

Con la presentazione ufficiale dei nuovi Pixel 10 di Google sono emerse le caratteristiche attese per il nuovo modello. Ecco i dettagli.

Con la nuova generazione di Pixel, l’intelligenza artificiale di Google diventa parte integrante della vita quotidiana. Gemini, il cuore di tale tecnologia, è pensato per ridurre la complessità delle attività di ogni giorno. La sua integrazione con Maps, Gmail e altre app dell’ecosistema rende ogni passaggio più veloce, semplice e soprattutto naturale. E se scrivere non basta, Gemini Live apre la porta a conversazioni fluide, spontanee, arricchite dalla possibilità di condividere lo schermo, inviare file, immagini o persino commentare un video in diretta. La videocamera diventa parte del dialogo: si può mostrare un dettaglio, chiedere un consiglio o risolvere un problema pratico in tempo reale. Tutto viene registrato in modo ordinato e, quando si desidera, può essere gestito o eliminato con pochi tocchi. Chi sceglie Pixel 10 Pro riceve anche un anno di abbonamento a Google AI Pro. Un pacchetto che apre le porte alle funzionalità più avanzate: l’accesso a Gemini Pro, strumenti di produttività come NotebookLM e l’integrazione estesa con Documenti e Gmail. Per chi ama sperimentare, c’è anche Veo 3 Fast, il modello che genera video partendo da semplici testi.

Google Pixel 10: ecco le novità attese

La fotocamera dei nuovi dispositivi rappresenta un salto in avanti notevole. Con le funzioni basate su AI, l’inquadratura non è più un limite. La Guida fotografica offre suggerimenti in tempo reale su luce e angolazione. Mentre “Scatto Migliore” seleziona e combina automaticamente più immagini in una sola, così da catturare sempre l’attimo giusto. Per i selfie di gruppo, la modalità “Aggiungimi” garantisce che anche chi scatta non resti mai fuori dalla foto.

Un’innovazione esclusiva è Pixelsnap, la tecnologia magnetica che permette di collegare accessori e caricabatterie con un gesto semplice e sicuro. Il caricatore wireless compatibile con Qi2 garantisce fino a 25 W di potenza. Mentre i supporti Pixelsnap trasformano lo smartphone in un hub per videochiamate o intrattenimento senza mani.

Tutto è alimentato dal processore Tensor G5. Più rapido, efficiente e dotato di una TPU potenziata per l’elaborazione AI, tale chip introduce miglioramenti tangibili in velocità, fluidità e qualità visiva. Inoltre, con le nuove funzioni come Zoom Pro e le traduzioni vocali istantanee, l’esperienza d’uso diventa più vicina a ciò che ci si aspetta dal futuro della tecnologia mobile.

La resistenza è un altro pilastro della serie Pixel 10 di Google. Il corpo in alluminio aerospaziale, il vetro Gorilla Glass Victus 2 e la certificazione IP68 rendono lo smartphone pronto a sopportare urti, graffi, polvere e acqua. A ciò si aggiungono sette anni di aggiornamenti software. Così da mantenere sempre il dispositivo al passo con le novità.

