NotebookLM si evolve: arrivano gli Overview Video e un pannello Studio nuovo

Google ha annunciato un aggiornamento significativo per NotebookLM, il suo strumento AI pensato per semplificare la comprensione di contenuti complessi. La principale novità è l’introduzione degli Overview Video, una nuova funzione che consente di trasformare appunti, documenti PDF o immagini in presentazioni visuali complete di slide, diagrammi, citazioni e dati, narrate in automatico.

Come tutti ben sanno, Google almeno a primo impatto aveva scelto di spingere con gli Overview Audio, ma ora l’intenzione era quella di offrire un formato che fosse più semplice a livello visivo e pensato appositamente per processi articolati, concetti astratti e dati complessi che fossero spiegabili in modo più chiaro. Il sistema sfrutta l’intelligenza artificiale per sintetizzare i contenuti e presentare le informazioni in modo coerente e adattabile.

Google pensa a personalizzare l’esperienza in base agli utenti e alle esigenze

Gli Overview Video offrono un elevato livello di personalizzazione. Sarà infatti l’utente a specificare quali sono i suoi interessi o obiettivi didattici, così come il profilo del pubblico a cui dovrà rivolgersi e il livello di conoscenza rispetto all’argomento. Ci sarà quindi grande flessibilità nel modulare i contenuti da parte dell’AI, che offrirà quindi un’esperienza infallibile.

Questa funzione è attualmente in fase di rilascio per gli utenti in lingua inglese, ma Google ha già confermato l’intenzione di estendere il supporto ad altre lingue nei prossimi mesi, per renderla disponibile a un pubblico più ampio.

Il nuovo Studio migliora l’organizzazione dei contenuti

In parallelo all’introduzione dei Video, Google ha aggiornato il pannello Studio di NotebookLM, rendendolo più moderno, flessibile e ricco di funzionalità. È ora possibile creare più contenuti dello stesso tipo all’interno di un singolo notebook, superando i limiti precedenti.

La nuova interfaccia include quattro sezioni rapide per generare Overview Audio, Overview Video, mappe mentalie report sintetici. Tutti gli output vengono elencati subito sotto, favorendo una navigazione più efficiente tra i materiali prodotti. È stata anche introdotta la possibilità di svolgere attività in parallelo, come ascoltare un audio mentre si consulta una mappa, ottimizzando così il tempo dedicato allo studio o al lavoro.

L’aggiornamento conferma l’obiettivo di Google: fare di NotebookLM uno strumento completo per l’apprendimento, la ricerca e la collaborazione, in grado di rendere accessibili e fruibili anche i contenuti più complessi.