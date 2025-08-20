Google Pixel 10, Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL sono ufficiali: specifiche tecniche e prezzi

Google lancia ufficialmente la nuova serie di smartphone con grandi novità software, ma soprattutto con tante migliorie da un punto di vista hardware, specifiche tecniche decisamente complete e da veri e propri top di gamma. Conosciamo da vicino la scheda tecnica di ogni nuovo modello, scoprendola nel dettaglio.

Google Pixel 10 – scheda tecnica e prezzo

Google Pixel 10 viene commercializzato con un display OLED Actua da 6,3 pollici, rapporto d’aspetto in 20:9, precisamente risoluzione di 1080 x 2424 pixel e 422 ppi, possibilità di regolare il refresh rate tra 60 e 120Hz, mantenendo comunque protezione Gorilla Glass Victus 2, pur con supporto HDR e luminosità massima di picco di 3000 nits.

Le sue dimensioni sono in linea con le aspettative, essendo di 152,8 x 72 x 8,6 millimetri di spessore, sempre con un peso di 204 grammi. La batteria, da 4970 mAh, supporta ricarica rapida a 30W via cavo, mentre wireless a 15W. Il processore è il nuovissimo Google Tensor G5, con Titan M2 per la sicurezza come coprocessore, in configurazione da 12GB di RAM e 128/256GB di memoria interna.

Comparto fotografico di alto livello con la presenza di tre sensori nella parte posteriore: Quad PD da 48 megapixel (apertura F1.70, angolo do visuale di 82 gradi e sensore da 1/2″) per la principale, 13 megapixel per la ultragrandangolare e 10,8 megapixel per il teleobiettivo 5X. Anteriormente, invece, ecco arrivare un sensore da 10,5 megapixel con apertura F2.2 e 95 gradi di angolo di visuale. I video vengono girati al massimo in 4K a 60fps.

Google Pixel 10 è resistente ad urti e graffi, offre certificazione IP68 ed è acquistabile in 4 colorazioni differenti: Indigo, Frost, Lemongrass e Obsidian. Il sistema operativo è Android 16, con 7 anni di aggiornamenti promessi. In termini di connettività supporta WiFi 6e trib-band, bluetoot V6, NFC, Google Cast e GPS, oltre che essere un dual SIM (ma senza espansione della memoria interna).

Google Pixel 10 è acquistabile da oggi, 20 agosto 2025, in pre-ordine (spedizioni dal 28 agosto) ad un prezzo di partenza di 899 euro.

Google Pixel 10 Pro – scheda tecnica e prezzo

Google Pixel 10 Pro integra un display Super Actua LTPO (quindi con refresh rate che varia dinamicamente tra 1 e 120Hz) da 6,3 pollici di diagonale, rapporto d’aspetto in 20:9, è un OLED con risoluzione di 1280 x 2856 pixel e 495 ppi, protezione Gorilla Glass Victus 2, luminosità di picco di 330 nits, supporto HDR e 16 milioni di colori.

Le dimensioni sono di 152,8 x 72 x 8,6 millimetri di spessore ed un peso di 207 grammi, mentre la batteria è da 4870 mAh, con ricarica rapida a 30W e wireless a 15W (certificata Qi2). Il processore è Google Tensor G5 con coprocessore Titan M2, la configurazione prevede 16GB di RAM ed un quantitativo di memoria interna che può essere128/256/512GB o 1Tb con Zoned UFS.

In termini fotografici, nella parte posteriore si possono trovare tre sensori: un principale Octa PD da 50 megapixel (apertura F1.68, 82 gradi di angolo di visuale e 1/1.3″ di dimensioni), un ultragrandangolare Quad PD da 48 megapixel (apertura F1.7 e angolo di visuale di 123 gradi), per finire con un teleobiettivo 5x da 48 megapixel Quad PD. Spostando l’attenzione anteriormente si può trovare un sensore da 42 megapixel Dual PD con apertura F2.2 e 102 gradi di angolo di visuale. I video vengono registrati al massimo in 8K a 30fps.

Lo smartphone è certificato IP68, disponibile in quattro colorazioni: Moonstone, Jade, Porcelain e Obsidian, in vendita con sistema operativo Android 16 e 7 anni di aggiornamenti. E’ dual SIM, con due slot nel carrellino, ma senza espansione di memoria. La connettività si affida al WiFi 7 triband, passando poi per bluetooth v6, chip NFC e GPS (è, come Google Pixel 10, anche 5G).

Google Pixel 10 Pro può essere acquistato in preordine da oggi, 20 agosto (spedizione dal 28 agosto), ad un prezzo di partenza di 1099 euro.

Google Pixel 10 Pro XL – scheda tecnica e prezzo

Google Pixel 10 Pro XL, il più grande della famiglia, integra un display Super Acuta LTPO da 6,8 pollici di diagonale, è un OLED con risoluzione di 1344 x 2992 pixel e 486 ppi, un rapporto d’aspetto in 20:9, refresh rate dinamicamente regolabile tra 1 e 120Hz, ma anche protezione Gorilla Glass Victus 2, luminosità di picco di 3300 nits e supporto HDR.

Le sue dimensioni sono nettamente elevate, essendo un prodotto da 162,8 x 76,6 x 8,5 millimetri di spessore, con un peso di 232 grammi. Batteria da 5200mAh, che supporta la ricarica rapida via cavo da 45 W e wireless da 25W (Qi2.2 certificata). Il processore è sempre Google Tensor G5, con coprocessore Titan M2 ed una configurazione che prevede: 16GB di RAM, mentre 256/512GB o 1TB di memoria interna con Zoned UFS.

Il comparto fotografico è composto da 3 sensori, ed esattamente identico alla disposizione di Google Pixel 10 Pro: principale da 50 megapixel, ultragrandangolare da 48 megapixel e teleobiettivo da 48 megapixel. Stesso discorso per il sensore anteriore, che è da 42 megapixel. Sotto questo punto di vista, Google Pixel 10 Pro e 10 Pro XL sono perfettamente identici.

Il modello in questione ha certificazione IP68, è in vendita nella colorazioni Moonstone, Porcelain, Obsidian e Jade, con sistema operativo Android 16 e 7 anni di aggiornamenti. E’ un device dual SIM (senza espansione di memoria interna), con connettività WiFi 7 triband, bluetooth v6, NFC e GPS (oltre che essere 5G).

Google Pixel 10 Pro XL è in vendita da oggi, 20 agosto, in preordine (con spedizione dal 22 settembre) ad un prezzo di partenza di 1299 euro.