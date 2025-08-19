NewsTelefonia

Google Pixel 10: trapelati sul web i prezzi per l’Italia

Ecco quanto dovrebbero costare i nuovi dispositivi della gamma Pixel 10 di Google in territorio italiano dal 20 agosto.

scritto da Felice Galluccio
Mentre gli utenti non sanno più dove sbattere la testa per scoprire qualche nuova informazione sui Google Pixel 10 in arrivo domani, sono trapelati sul web quelli che dovrebbero essere i prezzi di vendita. Secondo quanto riportato in Italia avranno continuità se rapportati con i prezzi degli Stati Uniti. Non si tratterà dunque di smartphone più economici rispetto ai modelli precedenti, bensì di qualcosa che andrà a posizionarsi nella fascia premium proprio per sfidare i colossi del mercato come Samsung ed Apple.

I prezzi dei Google Pixel 10 in Italia

La gamma Pixel 10 sarà molto ampia e coprirà diverse esigenze, dai modelli base fino alle versioni più avanzate. Ecco la tabella dei prezzi al completo:

  • Google Pixel 10 (128GB): 899 €;

  • Google Pixel 10 (256GB): 999 €;

  • Google Pixel 10 Pro (128GB): 1.099 €;

  • Google Pixel 10 Pro (256GB): 1.199 €;

  • Google Pixel 10 Pro (512GB): 1.329 €;

  • Google Pixel 10 Pro (1TB): 1.589 €;

  • Google Pixel 10 Pro XL (256GB): 1.299 €;

  • Google Pixel 10 Pro XL (512GB): 1.429 €;

  • Google Pixel 10 Pro XL (1TB): 1.689 €;

  • Google Pixel 10 Pro Fold (256GB): 1.899 €;

  • Google Pixel 10 Pro Fold (512GB): 2.029 €;

  • Google Pixel 10 Pro Fold (1TB): 2.289 €.

Il modello Fold, come anticipato, potrebbe non arrivare ufficialmente nel nostro Paese, ma i prezzi danno un’idea chiara della fascia a cui Google punta con il suo pieghevole.

Pixel Watch 4: prezzi stabili rispetto alla generazione precedente

Oltre agli smartphone, l’evento vedrà il debutto del nuovo Pixel Watch 4, che non dovrebbe subire aumenti di listino rispetto al Pixel Watch 3. I prezzi europei, infatti, ricalcano quelli americani:

  • Pixel Watch 4 (41mm, WiFi): 349 €;

  • Pixel Watch 4 (41mm, LTE): 399 €;

  • Pixel Watch 4 (45mm, WiFi): 449 €;

  • Pixel Watch 4 (45mm, LTE): 499 €.

Sarà interessante capire se Google accompagnerà il lancio con promozioni legate alla permuta degli smartphone o con sconti sui tagli di memoria più grandi. In ogni caso, l’appuntamento del 20 agosto chiarirà ogni dettaglio e darà ufficialità a una serie di indiscrezioni che, giorno dopo giorno, stanno definendo sempre meglio il profilo della nuova gamma Pixel.

