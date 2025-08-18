Google Pixel 9 è in SCONTO di 300 euro su Amazon con in REGALO un Chromebook

Occasione assolutamente da non perdere per tutti gli utenti che vogliono acquistare il Google Pixel 9 su Amazon, difatti in questi giorni è stata attivata una promozione che prevede uno sconto effettivo di 300 euro, applicato direttamente sul listino iniziale, per arrivare poi ad un regalo più unico che raro.

Partiamo al solito prima di tutto dalle specifiche, poiché parliamo di uno smartphone con un peso di 198 grammi, che si tiene senza troppa fatica nel palmo di una mano, raggiungendo nel contempo dimensioni complessive di 152,8 x 72 x 8,5 millimetri di spessore. Il tutto è dettato dalla presenza di un display da 6,3 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2424 pixel, un OLED che può raggiungere 422 ppi ed un refresh rate che si estende fino a 120Hz, sempre con protezione Gorilla Glass Victus 2.

Il processore è il nuovissimo Google Tensor G4, un octa-core che può raggiungere 3,1 GHz di frequenza di clock, passando anche per una GPU Mali-G715 MC7, ed un quantitativo di RAM decisamente elevato: pari a 12GB, affiancato comunque da un massimo di 256GB di memoria interna (che non è comunque espandibile con l’ausilio di una microSD).

Ricordatevi del canale Telegram @codiciscontotech dove potete avere i codici sconto Amazon gratis e scoprire ogni giorno anche le migliori offerte esclusive.

Amazon shock con lo sconto sul Google Pixel 9

Volete spendere poco sull’acquisto di Google Pixel 9? allora siete nel posto giusto, proprio perché in questi giorni il suo listino di 899 euro è davvero un lontano ricordo, grazie alla promozione attivata da Amazon che abbassa il livello della spesa da sostenere di circa 300 euro, arrivando così a dover sostenere un investimento finale di soli 599 euro. Collegatevi a questo link per l’acquisto.

In aggiunta, coloro che sommeranno altri 4,99 euro alla cifra sopraindicata, potranno ricevere anche un Acer Chromebook del valore effettivo di 299 euro, un’occasione davvero più unica che rara per una combo perfetta.