AmazonNewsOfferte

Google Pixel 9 è in SCONTO di 300 euro su Amazon con in REGALO un Chromebook

Google Pixel 9 costa davvero pochissimo su Amazon con una promozione più unica che rara.

scritto da Denis Dosi
Google Pixel 9 è in SCONTO di 300 euro su Amazon con in REGALO un Chromebook

Occasione assolutamente da non perdere per tutti gli utenti che vogliono acquistare il Google Pixel 9 su Amazon, difatti in questi giorni è stata attivata una promozione che prevede uno sconto effettivo di 300 euro, applicato direttamente sul listino iniziale, per arrivare poi ad un regalo più unico che raro.

Partiamo al solito prima di tutto dalle specifiche, poiché parliamo di uno smartphone con un peso di 198 grammi, che si tiene senza troppa fatica nel palmo di una mano, raggiungendo nel contempo dimensioni complessive di 152,8 x 72 x 8,5 millimetri di spessore. Il tutto è dettato dalla presenza di un display da 6,3 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2424 pixel, un OLED che può raggiungere 422 ppi ed un refresh rate che si estende fino a 120Hz, sempre con protezione Gorilla Glass Victus 2.

Il processore è il nuovissimo Google Tensor G4, un octa-core che può raggiungere 3,1 GHz di frequenza di clock, passando anche per una GPU Mali-G715 MC7, ed un quantitativo di RAM decisamente elevato: pari a 12GB, affiancato comunque da un massimo di 256GB di memoria interna (che non è comunque espandibile con l’ausilio di una microSD).

Ricordatevi del canale Telegram @codiciscontotech dove potete avere i codici sconto Amazon gratis e scoprire ogni giorno anche le migliori offerte esclusive.

Amazon shock con lo sconto sul Google Pixel 9

Volete spendere poco sull’acquisto di Google Pixel 9? allora siete nel posto giusto, proprio perché in questi giorni il suo listino di 899 euro è davvero un lontano ricordo, grazie alla promozione attivata da Amazon che abbassa il livello della spesa da sostenere di circa 300 euro, arrivando così a dover sostenere un investimento finale di soli 599 euro. Collegatevi a questo link per l’acquisto.

Offerta
Google Pixel 9 - Smartphone Android sbloccato con Gemini, fotocamera avanzata, batteria con 24 ore di autonomia e display Actua da 6,3' - Verde matcha, 128GB
Google Pixel 9 - Smartphone Android sbloccato con Gemini, fotocamera avanzata, batteria con 24 ore di autonomia e display Actua da 6,3" - Verde matcha, 128GB
    599,00 EUR Amazon Prime
    Acquista su Amazon

    In aggiunta, coloro che sommeranno altri 4,99 euro alla cifra sopraindicata, potranno ricevere anche un Acer Chromebook del valore effettivo di 299 euro, un’occasione davvero più unica che rara per una combo perfetta.

    Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
    Denis Dosi

    Laureato in ingegneria informatica nel lontano 2013, da sempre appassionato di scrittura e tecnologia sono riuscito a convogliare in un'unica professione le mie due più grandi passioni grazie a TecnoAndroid.