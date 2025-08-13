Google Pixel 10 Pro Fold protagonista di un nuovo teaser: frecciata velata ad Apple

A pochi giorni dall’evento di lancio del 20 agosto, Google ha pubblicato un nuovo teaser dedicato al Pixel 10 Pro Fold, proseguendo la campagna promozionale della serie Pixel 10. In realtà già all’inizio di questo mese era arrivato un chiaro riferimento ad Apple, cosa che è accaduta anche in questo frangente anche se in maniera molto più blanda rispetto a prima.

Interessante l’utilizzo in sottofondo di The Next Episode di Dr. Dre & Snoop Dogg, canzone che accompagna il video e che scherza proprio sull’azione di apertura di un telefono. Come si può vedere nel filmato, viene mostrato l’unboxing di un nuovo dispositivo, per poi passare all’apertura fisica dello smartphone pieghevole. Ciò che Google vuole far passare come messaggio è chiaramente la possibilità di dispiegare un telefono come un vantaggio che Apple, ad oggi, non offre nella propria gamma.

Un pieghevole atteso nella lineup Pixel 10

Il Pixel 10 Pro Fold sarà il modello pieghevole della nuova serie, che comprenderà anche Pixel 10, Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL. Secondo i rumor, i modelli non pieghevoli dovrebbero mantenere in Nord America, Europa e India lo stesso listino dei loro predecessori.

Per il Pixel 10 Pro Fold, invece, le indiscrezioni indicano un possibile ritardo nella commercializzazione rispetto agli altri modelli: nonostante la presentazione ufficiale avvenga il 20 agosto, la disponibilità effettiva potrebbe arrivare in una fase successiva. Bisognerà attendere per avere più informazioni a riguardo.

Marketing mirato e strategia di posizionamento

Con questo nuovo teaser, Google ribadisce il valore aggiunto della propria offerta pieghevole e, al tempo stesso, lancia un messaggio diretto al mercato: puntare su funzionalità e form factor che ancora mancano a concorrenti di primo piano. Un approccio che, alla vigilia del lancio, contribuisce a mantenere alta l’attenzione sulla nuova gamma Pixel 10. Ormai manca davvero poco, con il nuovo pieghevole di Google che probabilmente stupirà anche i più scettici.