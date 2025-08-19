Truffa phishing a nome di aziende importanti: scomparsi soldi in pochi minuti

È tempo di parlare di una nuova truffa, anzi di due messaggi che purtroppo rivestono lo stesso ruolo: quello di ingannare gli utenti. Stando a quanto riportato più persone hanno evidenziato alcuni problemi in questi giorni a seguito della ricezione di un messaggio. Il problema è sempre lo stesso, ovvero i truffatori che pensano ad alcuni messaggi di testo che sembrano provenire da aziende ben precise. In basso ci sono le informazioni che serviranno a far capire meglio la situazione.

La nuova truffa che gira tramite posta elettronica è pericolosa, ecco il messaggio incriminato

Ciò che sta accadendo quindi potrebbe rilevarsi molto pericoloso, come al solito quando gira una truffa tramite posta elettronica. Fate molta attenzione ai messaggi, potrebbero rivelarsi davvero difficili da identificare ma soprattutto potrebbe diventare super complicata la situazione ma una volta cascati nel tranello. Il primo messaggio porta il pregevole nome di Microsoft ed è per questo che tanti utenti ci credono, eccolo qui:

“Caro cliente Microsoft, il tuo dispositivo ha un malware

Ciao caro cliente,

Microsoft consiglia di installare software antivirus per proteggere te e la tua famiglia. Prendiamo le decisioni migliori per la tua sicurezza.

E ora divertiti con la nuova Email Microsoft!

Cordiali saluti,

Il team Microsoft.

Proteggi il mio dispositivo“.

Questo è il primo messaggio segnalato ma ce n’è un altro che sta adottando la stessa strategia, proprio per portare la truffa ad entrare tra le difese degli utenti. Questa volta il nome eccellente è quello di Decathlon, come si può leggere qui in basso:

“Rispondi e vinci!

Quechua Product

Richiedi un nuovissimo omaggio

Pacchetto Attrezzatura da Escursionismo Quechua!

Clicca qui per iniziare!

Il feedback dei clienti ci ha sempre aiutato a migliorare l’esperienza Quechua. Clicca per partecipare a un breve sondaggio di 4 minuti e ricevere uno speciale regalo di ringraziamento. Apprezziamo le tue opinioni sincere“.