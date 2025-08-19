Kena, offerta speciale per gli ex clienti con due mesi GRATIS

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile sta proponendo ad alcuni suoi ex clienti selezionati l’attivazione di un’offerta davvero eccezionale. Si tratta in particolare dell’offerta denominata Kena 5,99 Special Limited Edition 5G. Questa fantastica promozione include tanti giga a basso costo e l’operatore ha inoltre deciso di proporre gratuitamente i primi due mesi di rinnovo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena propone ai suoi ex clienti Kena 5,99 Special Limited Edition 5G fino a fine agosto

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile sta riproponendo ai suoi ex clienti la super offerta mobile nota con il nome di Kena 5,99 Special Limited Edition 5G. Secondo quanto riportato in queste ore, l’offerta in questione sarà disponibile all’attivazione agli ex clienti dell’operatore fino alla giornata del prossimo 31 agosto 2025.

La promozione in questione era stata proposta già qualche settimana fa dall’operatore, ma ora Kena Mobile ha deciso di prorogare la sua disponibilità fino alla fine del mese corrente. Con l’offerta proposta da Kena Mobile, gli ex clienti potranno sfruttare ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Se gli ex clienti sceglieranno il metodo di pagamento di Ricarica Automatica, il traffico dati raddoppierà, per un totale di 200 GB ogni mese.

L’offerta include poi nel suo bundle minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà pari a solo 5,99 euro al mese e non saranno previsti costi né per la scheda sim né per l’attivazione. Anche questa volta, l’operatore sta inviando apposite comunicazioni via SMS. Ecco qui di seguito il messaggio.

“Buone notizie! La scadenza dell’offerta KENA e’ stata prorogata: 100 GB in 5G (+100 GB attivando la ricarica automatica), minuti illimitati e 200 SMS, attivazione e SIM GRATIS. E i primi due mesi te li regala KENA! Attivala subito su kena.ly/tornainkena con il codice promo ricevuto nel precedente SMS. Hai tempo fino al 31/08/2025″