Pixel 10 Pro Ossidiana: mostrato il nuovo dispositivo di Google

Il prossimo 20 agosto Google svelerà ufficialmente il suo nuovo Pixel 10 Pro. Tra le prime indiscrezioni trapelate spiccano alcune immagini che lo ritraggono nella colorazione Ossidiana. Le foto, diffuse da Android Headlines con la collaborazione del noto leaker OnLeaks offrono una panoramica chiara del design. Chi osserva il dispositivo per la prima volta potrebbe notare subito una forte somiglianza con il Pixel 9 Pro, tanto che distinguerli a colpo d’occhio potrebbe risultare complicato. Le linee e le proporzioni rimangono pressoché identiche, e anche la finitura non presenta cambiamenti drastici.

Google: indiscrezioni sulla nuova versione dei Pixel 10 Pro

Il nero opaco dell’Ossidiana è ormai una firma nella gamma, e anche per il nuovo modello non mancherà. La scelta cromatica, anche se familiare, riceve qualche piccolo ritocco. I bordi laterali tornano a essere lucidi, mentre la Camera Bar appare leggermente più chiara rispetto al resto della scocca. I pulsanti fisici e le altre caratteristiche esterne restano collocati nelle stesse posizioni del predecessore, e le cornici del display, se davvero ridotte, lo sono in misura quasi impercettibile.

Il dispositivo manterrà dimensioni piuttosto compatte per la sua categoria. Con un display da 6,3 pollici, ma come già accaduto lo scorso anno sarà disponibile anche in una versione XL per chi desidera uno schermo più ampio. Oltre alla finitura Ossidiana, tornerà la variante Porcellana, altro colore ormai consolidato nella linea Pixel. Inoltre, debutteranno due tinte inedite: Moonstone e Jade.

Le vere novità, però, si nascondono all’interno. Il Pixel 10 Pro adotterà una piattaforma completamente nuova basata sul processore proprietario Tensor di quinta generazione. Per la prima volta, il chip sarà prodotto da TSMC e sviluppato interamente da Google, senza la collaborazione di Samsung. Al momento, la scheda tecnica emersa dalle anticipazioni gode di un buon livello di attendibilità. Ovviamente, non essendo ufficiale, è necessario attendere dichiarazioni da parte di Google per scoprire se le informazioni verranno confermate.