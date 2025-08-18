Samsung aggiorna S24, S24+ e Ultra: bugfix e One UI 8

A pochi giorni dall’avvio degli aggiornamenti di agosto — che questa volta hanno debuttato sui Galaxy S25 e sul Galaxy A56 — Samsung decide di muoversi veloce e porta la novità anche in Italia su Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra. Una piccola sorpresa, perché in questo caso la serie S24 batte sul tempo i modelli appena usciti, almeno nel nostro mercato.

Aggiornamento agosto 2025 porta sicurezza e stabilità su Galaxy S24

L’aggiornamento, che su S24 Ultra pesa quasi 500 MB, introduce le patch di sicurezza di agosto 2025. Il changelog ufficiale è stringato, come spesso accade, ma scavando un po’ si scopre che queste patch correggono 29 vulnerabilità legate al sistema operativo Android (note come CVE), più 18 vulnerabilità specifiche della One UI di Samsung. Tra queste ultime, ci sono interventi su componenti legati alla gestione dell’account Samsung, all’app Emergency SOS, alla scansione documenti tramite fotocamera e ad altre funzioni minori che però usiamo più spesso di quanto pensiamo.

Non mancano i classici bugfix non menzionati nel dettaglio, piccoli ritocchi di stabilità e forse anche qualche preparativo in vista di novità più grandi: Samsung infatti ha già confermato che la serie Galaxy S24 è in lista per la One UI 8 beta con Android 16. I rumor puntano a un rilascio attorno al 13 agosto, quindi questo aggiornamento potrebbe essere una sorta di “pulizia di primavera” anticipata per rendere il terreno più solido in vista del salto di versione.

La versione stabile di One UI 8, invece, si farà attendere un po’ di più. Prima toccherà ai nuovi pieghevoli — Galaxy Z Fold7, Z Flip7 e Z Flip7 FE — e ai Galaxy S25, che dovrebbero riceverla a settembre. Per S24, S24+ e S24 Ultra l’arrivo sarà comunque entro l’autunno, salvo sorprese.

Se non volete aspettare che il telefono vi avvisi da solo, potete sempre dare un’occhiata manualmente: basta aprire le impostazioni, andare su “Aggiornamento software” e poi “Scarica e installa”. In alternativa c’è sempre la strada del collegamento al PC tramite Smart Switch, un po’ più macchinosa ma utile se volete fare tutto subito.

Per ora l’aggiornamento è già disponibile in Italia e vale la pena installarlo, anche se non introduce funzioni visibili: sicurezza e stabilità restano la base di qualsiasi novità che arriverà nei prossimi mesi.