Passa a WindTre: offerta con 200 GB a soli 7,99€ al mese

WindTre propone una straordinaria offerta a tutti i nuovi clienti provenienti da Iliad, Fastweb, Coop Voce e Poste Mobile. A soli 7,99 euro al mese, la tariffa WindTre GO 200 include delle ottime quantità di minuti, SMS e Giga per la navigazione, permettendo agli utenti di usufruire di numerosi vantaggi extra.

Passa a WindTre e attiva l’offerta GO 200 a meno di 8€ al mese

Andando incontro a una spesa di rinnovo di soli 7,99 euro al mese, i clienti Iliad, Fastweb, Coop Voce o Poste Mobile possono ottenere la WindTre GO 200 e ricevere ogni mese:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

50 SMS verso tutti i numeri

200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

10,1 GB extra di traffico dati per la navigazione in Unione Europea

I nuovi clienti possono attivare l’offerta WindTre online o presso i punti vendita abilitati. Il gestore consente di acquistare la nuova SIM e riceverla direttamente a casa tramite corriere, senza dover affrontare alcun costo di spedizione; o di procedere con l’acquisto della eSIM così da poter usufruire velocemente dei servizi previsti dalla tariffa, la quale non prevede alcun costo di attivazione.

L’attivazione potrà essere effettuata rapidamente tramite SPID o CIE, il gestore procederà con il trasferimento del numero entro due giorni lavorativi e procederà automaticamente con il trasferimento del credito residuo alla nuova SIM. I nuovi clienti potranno ottenere gratuitamente l’app ufficiale del gestore, che consente di monitorare i consumi e le spese effettuate. Inoltre, sarà possibile partecipare al programma WinDay per ricevere ogni giorno numerosissimi premi, tra cui coupon del 10% sugli acquisti effettuati su Amazon.

I clienti in questione hanno a disposizione anche una seconda offerta operator attack: la WindTre GO Unlimited. L’offerta in questione prevede una spesa di 9,99 euro al mese e permette di ottenere Giga senza limiti alla massima velocità disponibile. Consultando il sito ufficiale del gestore sarà possibile conoscerne tutti i dettagli e procedere con l’attivazione.