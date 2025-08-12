One UI 8, quattro suonerie registrate dal vivo da Samsung

Con la nuova One UI 8, Samsung spiazza e conquista i suoi utenti inserendo nel sistema operativo quattro suonerie completamente registrate dal vivo. Non si tratta di semplici loop digitali, ma di vere performance orchestrali pensate per trasformare l’esperienza quotidiana in un momento raffinato e scenografico.

Le stagioni di Vivaldi suonate come suonerie con la nuova One UI 8 di Samsung

Le melodie scelte fanno parte del celebre ciclo “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi: Primavera, Estate, Autunno e Inverno. Ogni brano è stato eseguito in una sala da concerto, catturando la ricchezza e l’intensità di strumentisti professionisti. Il risultato è un suono avvolgente, prodotto con tecnologia avanzata per ricreare una percezione spaziale reale, grazie all’uso di formati audio tridimensionali come Dolby Atmos.

Dietro tutto questo c’è un progetto studiato finemente in ogni minimo particolare. Infatti, un direttore del suono pluripremiato, un violinista affermato e un ensemble classico hanno collaborato per ottenere registrazioni multiple e selezionate, con la massima precisione. Un lavoro durato a lungo fino ad ottenere performance che rispecchiano l’emozione di ogni stagione. Questa cura artistica rende ogni suoneria qualcosa da ascoltare, non solo da sentire.

Un nuovo modo di ascoltare le suonerie del proprio dispositivo

L’approccio fa parte della filosofia “Ispirata alla Natura” per suoni e suonerie, già inaugurata da Samsung in precedenza con suoni ispirati alla fauna o ad ambienti naturali. Ma questa volta è l’alta musica a entrare nelle nostre tasche e nelle nostre orecchie, con melodie che accompagnano le chiamate in modo elegante e sofisticato. Questa nuova aggiunta ti permette, dunque, di avere suonerie di qualità già integrate nel dispositivo, ma solo con One UI 8. Basta andare nelle impostazioni, aprire il menù dei suoni e scegliere una delle Quattro Stagioni. Non servono download o impostazioni complicate. Le suonerie sono lì, pronte per dare un tono nuovo e raffinato alle tue notifiche.