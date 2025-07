Galaxy Z Fold7: Samsung rivoluziona il fotoritocco mobile

Samsung continua a spingere sull’innovazione con il lancio del nuovo Galaxy Z Fold7, non solo sul piano hardware ma anche attraverso funzionalità software pensate per valorizzare al massimo il formato pieghevole. La vera novità non è lo spessore ridotto o la potenza migliorata, ma una modalità esclusiva chiamata Side-by-Side Editing, pensata per chi lavora con le immagini. Grazie all’ampio display interno, ora è possibile visualizzare simultaneamente la versione originale e quella modificata di una foto, rendendo più facile ogni confronto visivo. Questa doppia anteprima, in tempo reale, rende più fluido il processo creativo, offrendo un vantaggio impossibile da replicare su dispositivi tradizionali.

Grazie a Samsung l’intelligenza artificiale è al servizio della creatività

La modalità consente anche di ingrandire porzioni specifiche dell’immagine, rendendo il confronto ancora più preciso. Per chi fa fotoritocco sul campo, il Galaxy Z Fold7 si trasforma così in un piccolo studio mobile. È una chiara dimostrazione di come il design pieghevole possa generare nuove opportunità d’uso, andando oltre l’aspetto scenografico per diventare realmente funzionale.

Accanto alla modalità Side-by-Side Editing, Samsung introduce sul Fold7 la nuova One UI 8, un’interfaccia rinnovata che include strumenti intelligenti e potenziamenti per la produttività. Tra questi spicca la nuova versione di Generative Edit, un editor fotografico avanzato basato su intelligenza artificiale. Le funzionalità consentono di rimuovere, spostare o ridimensionare oggetti all’interno di un’immagine con pochi tocchi. La funzione Suggest Erases analizza automaticamente le foto e propone modifiche per eliminare elementi indesiderati, facilitando il lavoro dell’utente.

Un’altra funzione rinnovata è Capture View, che permette di rivedere le foto appena scattate direttamente accanto al mirino della fotocamera. L’interfaccia è ora più intuitiva e veloce, con un carosello delle immagini precedenti e comandi rapidi per gestire gli scatti. Questa funzione sarà estesa ad altri dispositivi Galaxy, ma la Side-by-Side Editing resterà esclusiva della gamma Fold, segnando un ulteriore passo di Samsung nella differenziazione dei pieghevoli.