ho.Mobile, tute le promozioni telefoniche estive disponibili

ho.Mobile tiene in serbo per i propri clienti delle promozioni telefoniche estive senza precedenti, a prezzi super

scritto da Federica Iazzi
Tutte le promozioni estive di ho.Mobile

ho.Mobile sconvolge gli utenti con una promozione davvero inaspettata.

L’operatore telefonico virtuale è entrato nel cuore dei clienti, grazie alla condivisione di una serie di piani tariffari molto interessanti, che hanno attirato l’attenzione di tutti.

Per l’estate, l’operatore ha pensato a una serie di tariffe, alcune con 5G incluso.

ho.Mobile, tutte le offerte pensate per l’estate

L’offerta più economica dell’operatore è disponibile fino al 31 agosto 2025, dunque mancano pochi giorni per accaparrarsi una delle tariffe più economiche di sempre. L’offerta prevede 100 giga di Internet, minuti e SMS illimitati a soli 5,99 € al mese per quanto riguarda il costo di attivazione, sarà di 2,99 € per i clienti provenienti da Iliad, CoopVoce, poste mobile, Kena e altri operatori, mentre il costo sarà di 29,90 € per i clienti provenienti da Tim, WindTre, Vodafone, Fastweb e Very Mobile.

La seconda offerta, sempre molto economica, offre 200 giga di Internet, minuti e SMS limitati a soli 8,99 € al mese.

Per quanto riguarda, invece, le promozioni telefoniche che includono il 5G, ho.Mobile ne ha a disposizione ben due.

La prima offre 200 giga di Internet con tecnologia 5G, minuti e SMS limitati a soli 9,99 € al mese.

Mentre la seconda prevede 250 giga di Internet, quante e tecnologia 5G, minuti e se messi limitati a soli 11,99 € al mese.

Anche per le tariffe appena elencate, il costo di attivazione varia in base alla provenienza dagli operatori, ed è lo stesso della prima offerta presentata.

ho.Mobile offre agli utenti anche un incredibile offerta per la casa. Questa tariffa prevede 300 giga con rete 4G fino a 60 Mbps. Per i clienti già dell’operatore la tariffa è disponibile a 13,99 € al mese, mentre per i nuovi clienti il costo è di 15,99 € al mese.
L’attivazione del piano tariffario ha un costo di 3,99 €, mentre si avrà uno sconto su un router 4G.

In conclusione, si potrebbe affermare che scegliere l’operatore ho.Mobile sia una scelta davvero vincente.

