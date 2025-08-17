Truffa: utenti ingannati con un messaggio incredibile, soldi scomparsi dai conti

Fare attenzione alle truffe in giro per il web è fondamentale per evitare problematiche che potrebbero essere complicatissime da risolvere. Una nuova truffa purtroppo si è affacciata nella casella di posta elettronica di tanti utenti in queste ore.

Per l’ennesima volta una truffa svuota il conto agli utenti italiani, ecco cosa succede

No, nessuno vi darà oltre 2 milioni e mezzo di dollari. La truffa scritta qui in basso è incredibile ed è altrettanto incredibile che qualcuno ci sia cascato:

“Caro Signore,

Le invio questa email in buona fede.

Sono la Sig.ra Josie Marie, attualmente in trattamento medico per un cancro.

Il mio defunto marito possedeva un’azienda di servizi affiliata a molte autorità portuali, prima di morire improvvisamente alcuni anni fa.

Siamo stati sposati per nove anni senza avere figli. Ho deciso di non risposarmi, perché è contro la mia fede e religione.

Quando mio marito era ancora in vita, avevamo un conto in cui depositavamo tutti i nostri risparmi, per un totale di 2.622.000 dollari. Ora sono malata e so che la mia condizione non mi permetterà di realizzare questo desiderio, quindi ho deciso di donare questo denaro ai meno fortunati del suo Paese, costruendo anche un orfanotrofio, perché il mio spirito mi ha guidato in questa decisione dopo numerose preghiere.

Ho preso questa decisione perché non ho figli che possano ereditare il denaro. Scrivo questo messaggio tra le lacrime, perché non sono stata benedetta con il frutto del grembo materno.

Ho incaricato il direttore della banca di trasferire questi fondi a uno straniero che si registrerà, e la banca è già in possesso del mio certificato medico, che conferma le mie condizioni di salute critiche, oltre agli estratti conto che mostrano che il denaro non è stato toccato da molto tempo.

Le propongo di trattenere il 30% della somma totale per sé e destinare il restante 70% a un programma di beneficenza nel suo Paese.

Se è d’accordo, mi contatti via email per ricevere ulteriori informazioni.

Nelle sue mani,

Josie Marie“.