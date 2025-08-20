Outlook: ecco come cambia l’invio delle mail

Microsoft ha analizzato a fondo il comportamento degli utenti e ha raccolto numerose segnalazioni di fastidi legati all’attuale disposizione. La barra inferiore, ricca di icone e opzioni, si è rivelata un punto critico, soprattutto per chi scrive con velocità o utilizza il telefono con una sola mano. Premere “Invia” per errore è più semplice di quanto sembri, e può generare equivoci o la necessità di correre ai ripari con messaggi di chiarimento. Per intervenire riguardo tale situazione, l’azienda ha deciso di cambiare l’interfaccia della sua app Outlook. Il pulsante che oggi compare in basso, accanto ad altri comandi della barra inferiore, verrà spostato nella parte superiore dello schermo. In tal modo si punta a ridurre al minimo il rischio di invii non voluti.

Outlook cambia interfaccia riguardo l’invio delle mail

Secondo la roadmap pubblicata da Microsoft, lo spostamento del tasto verso l’alto non è soltanto un dettaglio estetico. Rappresenta un passo per rendere l’esperienza di scrittura più chiara e intenzionale. L’idea è che, dovendo allungare il dito verso una zona meno congestionata dello schermo, l’azione diventi più consapevole e difficilmente accidentale. Non si tratta del solo tentativo da parte di Microsoft di ottimizzare la gestione delle email da mobile.

L’azienda, infatti, ha lavorato anche alla possibilità di ridurre rapidamente a icona le bozze. Permettendo così all’utente di riprendere la scrittura in un secondo momento senza perdere il filo. Per chi si chiede quando sarà possibile utilizzare tale novità, l’attesa non sarà lunghissima. L’aggiornamento che includerà lo spostamento del pulsante di invio è stato inserito nella tabella di marcia con l’identificativo 499900. La cui distribuzione dovrebbe cominciare dal mese di settembre 2025. Non è ancora chiaro se tutti riceveranno la modifica nello stesso momento o se verrà rilasciata gradualmente. Ma, in ogni caso, è chiaro che Microsoft punta a diffondere la sua nuova opzione nel giro di poche settimane.