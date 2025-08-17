ApplicazioniIntelligenza ArtificialeNews

YouTube unisce la ricerca con l’intelligenza artificiale

Su YouTube arriva un carosello di risultati smart per trovare video più velocemente, ma solo per pochi privilegiati

scritto da Ilenia Violante
YouTube

L’intelligenza artificiale è ormai al centro delle strategie di Google per il 2025, e YouTube non fa eccezione. Dopo un primo test a giugno, limitato a una ristretta cerchia di utenti americani, la piattaforma ha deciso di ampliare l’accesso alla nuova funzione di ricerca “AI-powered”. Da pochi giorni, chi possiede un abbonamento YouTube-Premium negli Stati Uniti può attivarla tramite la sezione “Funzioni sperimentali”. L’obiettivo è quello di offrire risultati mirati in tempi ridotti, soprattutto per ricerche legate a shopping, viaggi o attività da svolgere in luoghi specifici.

Altre funzioni AI in arrivo su YouTube

Il cuore della novità è un carosello di video selezionati e descritti direttamente dall’IA, che sintetizza in poche righe i contenuti. Il sistema è ancora in fase sperimentale e resterà attivo almeno fino al 20 agosto. Dopo tale data, Google potrebbe renderlo disponibile a tutti gli utenti Premium a livello mondiale. La speranza è di raccogliere feedback utili per capire se questa modalità possa sostituire davvero la ricerca tradizionale, offrendo suggerimenti più pertinenti e immediati.

L’integrazione dell’intelligenza artificiale su YouTube non si ferma però alla ricerca avanzata. Tra le funzioni in fase di test c’è anche “Jump Ahead”, uno strumento che individua i momenti di un video saltati più spesso dagli utenti, consentendo di passare direttamente alle parti più rilevanti con un solo tocco. Questa funzione è già in arrivo anche su Android TV, segno che Google intende espandere l’uso dell’AI su più dispositivi e formati.

L’attenzione crescente su YouTube non è casuale. L’azienda ha da poco ridotto gli investimenti su altri progetti come GoogleTV, per concentrare le risorse sul potenziamento della sua piattaforma video. Tra sperimentazioni e nuove funzioni, l’obiettivo è migliorare l’esperienza di fruizione e fidelizzare ulteriormente i clienti Premium. Con l’AI sempre più presente, YouTube punta a trasformarsi in un servizio capace di anticipare le esigenze, rendendo la ricerca e la visione di contenuti più rapida, mirata e personalizzata che mai.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Ilenia Violante

Laureata in Culture Digitali con Specialistica in Marketing. Faccio della lettura e la scrittura il mio lavoro nonché la mia più grande passione !