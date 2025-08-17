YouTube unisce la ricerca con l’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale è ormai al centro delle strategie di Google per il 2025, e YouTube non fa eccezione. Dopo un primo test a giugno, limitato a una ristretta cerchia di utenti americani, la piattaforma ha deciso di ampliare l’accesso alla nuova funzione di ricerca “AI-powered”. Da pochi giorni, chi possiede un abbonamento YouTube-Premium negli Stati Uniti può attivarla tramite la sezione “Funzioni sperimentali”. L’obiettivo è quello di offrire risultati mirati in tempi ridotti, soprattutto per ricerche legate a shopping, viaggi o attività da svolgere in luoghi specifici.

Altre funzioni AI in arrivo su YouTube

Il cuore della novità è un carosello di video selezionati e descritti direttamente dall’IA, che sintetizza in poche righe i contenuti. Il sistema è ancora in fase sperimentale e resterà attivo almeno fino al 20 agosto. Dopo tale data, Google potrebbe renderlo disponibile a tutti gli utenti Premium a livello mondiale. La speranza è di raccogliere feedback utili per capire se questa modalità possa sostituire davvero la ricerca tradizionale, offrendo suggerimenti più pertinenti e immediati.

L’integrazione dell’intelligenza artificiale su YouTube non si ferma però alla ricerca avanzata. Tra le funzioni in fase di test c’è anche “Jump Ahead”, uno strumento che individua i momenti di un video saltati più spesso dagli utenti, consentendo di passare direttamente alle parti più rilevanti con un solo tocco. Questa funzione è già in arrivo anche su Android TV, segno che Google intende espandere l’uso dell’AI su più dispositivi e formati.

L’attenzione crescente su YouTube non è casuale. L’azienda ha da poco ridotto gli investimenti su altri progetti come GoogleTV, per concentrare le risorse sul potenziamento della sua piattaforma video. Tra sperimentazioni e nuove funzioni, l’obiettivo è migliorare l’esperienza di fruizione e fidelizzare ulteriormente i clienti Premium. Con l’AI sempre più presente, YouTube punta a trasformarsi in un servizio capace di anticipare le esigenze, rendendo la ricerca e la visione di contenuti più rapida, mirata e personalizzata che mai.