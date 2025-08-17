iOS 26 introdurrà due nuove app preinstallate: Apple Games e Anteprima

Con il rilascio ufficiale previsto per il prossimo mese, iOS 26 porterà su iPhone una serie di cambiamenti importanti, tra cui la nuova interfaccia Liquid Glass e numerose funzioni aggiuntive. Tra le introduzioni più interessanti ci sono due applicazioni preinstallate inedite: Apple Games e Anteprima (Preview).

Queste novità arricchiscono l’ecosistema di app proprietarie di Apple, offrendo da un lato un hub dedicato al gaming e dall’altro uno strumento versatile per la gestione di documenti e immagini, già noto agli utenti Mac.

Apple Games: il centro del gaming su iPhone

Apple Games nasce per dare ai videogiocatori un punto di accesso centralizzato, affiancandosi ad app come Apple TV, Apple Music e Libri. L’obiettivo è creare un vero e proprio hub multimediale dedicato ai giochi, con contenuti e funzioni organizzati in tre sezioni principali:

Arcade , che ripropone i contenuti dell’omonima scheda dell’App Store;

Play Together , pensata per interagire con amici e sfidarsi in modalità multiplayer;

Libreria, dove vengono raccolti tutti i giochi installati sul dispositivo.

La schermata Home dell’app offre aggiornamenti dai titoli preferiti, eventi in corso e suggerimenti personalizzati su nuovi giochi da provare. In questo modo, chi ama il gaming potrà rimanere sempre aggiornato e accedere rapidamente ai propri contenuti. L’app sarà disponibile anche su iPadOS 26 e macOS 26, favorendo un’esperienza unificata tra dispositivi.

Anteprima: gestione avanzata di PDF e immagini

La seconda novità è Anteprima, applicazione già presente su macOS e ora portata su iPhone e iPad. Si tratta di uno strumento completo per aprire, visualizzare e modificare PDF e immagini, integrandosi con i file salvati in locale, su iCloud o tramite l’app File.

La versione iOS mantiene la stessa interfaccia di navigazione documenti introdotta con iOS 18, garantendo un’esperienza familiare e intuitiva. Le funzioni includono ridimensionamento e rotazione delle immagini, modifica dei PDF, scansione di documenti, compilazione automatica con AutoFill e creazione di nuove immagini da zero o dagli appunti. Inoltre, i file aperti dall’app File saranno gestiti di default da Anteprima.

Due strumenti per arricchire l’esperienza iOS

Con Apple Games e Anteprima, iOS 26 punta a rafforzare la propria offerta nativa, offrendo strumenti integrati che rispondono sia alle esigenze di intrattenimento sia a quelle di produttività, senza dover ricorrere a soluzioni di terze parti.