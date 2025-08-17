News

iOS 26 introdurrà due nuove app preinstallate: Apple Games e Anteprima

Sarà un aggiornamento ricco di novità quello che arriverà dal prossimo mese sugli iPhone, iOS 26 promette scintille

scritto da Felice Galluccio
Con il rilascio ufficiale previsto per il prossimo mese, iOS 26 porterà su iPhone una serie di cambiamenti importanti, tra cui la nuova interfaccia Liquid Glass e numerose funzioni aggiuntive. Tra le introduzioni più interessanti ci sono due applicazioni preinstallate inedite: Apple Games e Anteprima (Preview).

Queste novità arricchiscono l’ecosistema di app proprietarie di Apple, offrendo da un lato un hub dedicato al gaming e dall’altro uno strumento versatile per la gestione di documenti e immagini, già noto agli utenti Mac.

Apple Games: il centro del gaming su iPhone

Apple Games nasce per dare ai videogiocatori un punto di accesso centralizzato, affiancandosi ad app come Apple TV, Apple Music e Libri. L’obiettivo è creare un vero e proprio hub multimediale dedicato ai giochi, con contenuti e funzioni organizzati in tre sezioni principali:

  • Arcade, che ripropone i contenuti dell’omonima scheda dell’App Store;

  • Play Together, pensata per interagire con amici e sfidarsi in modalità multiplayer;

  • Libreria, dove vengono raccolti tutti i giochi installati sul dispositivo.

La schermata Home dell’app offre aggiornamenti dai titoli preferiti, eventi in corso e suggerimenti personalizzati su nuovi giochi da provare. In questo modo, chi ama il gaming potrà rimanere sempre aggiornato e accedere rapidamente ai propri contenuti. L’app sarà disponibile anche su iPadOS 26 e macOS 26, favorendo un’esperienza unificata tra dispositivi.

Anteprima: gestione avanzata di PDF e immagini

La seconda novità è Anteprima, applicazione già presente su macOS e ora portata su iPhone e iPad. Si tratta di uno strumento completo per aprire, visualizzare e modificare PDF e immagini, integrandosi con i file salvati in locale, su iCloud o tramite l’app File.

La versione iOS mantiene la stessa interfaccia di navigazione documenti introdotta con iOS 18, garantendo un’esperienza familiare e intuitiva. Le funzioni includono ridimensionamento e rotazione delle immagini, modifica dei PDF, scansione di documenti, compilazione automatica con AutoFill e creazione di nuove immagini da zero o dagli appunti. Inoltre, i file aperti dall’app File saranno gestiti di default da Anteprima.

Due strumenti per arricchire l’esperienza iOS

Con Apple Games e Anteprima, iOS 26 punta a rafforzare la propria offerta nativa, offrendo strumenti integrati che rispondono sia alle esigenze di intrattenimento sia a quelle di produttività, senza dover ricorrere a soluzioni di terze parti.

