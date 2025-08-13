Truffa posta elettronica: questo messaggio ha fregato migliaia di utenti

Anche questa volta più persone hanno segnalato una truffa e sempre all’interno della loro casella di posta elettronica. Può essere proprio quello il luogo nel quale ogni utente si potrebbe ritrovare in difficoltà di fronte ad un messaggio ambiguo, proprio come quello che sta girando da diverse ore a questa parte. Secondo le ultime informazioni raccolte sul web, la tecnica applicata è sempre quella del phishing, la quale fa credere ad una cosa che in realtà non esiste.

La truffa che gira in chat è pericolosa e lo dimostrano le conseguenze che diversi utenti hanno avuto

Quello che trovate qui in basso è il messaggio indicato come truffaldino da tantissimi utenti in queste ultime ore:

“Ciao, pericolosa sconosciuta!

Sono Dominika, ho 30 anni e oggi non mi interessano le regole.

Per troppo tempo ho interpretato il ruolo della donna “corretta”: paziente, modesta, comoda.

Ma dentro di me c’era sempre un fuoco che nessuno vedeva. E oggi non voglio nasconderlo.

Il mio corpo sa cosa vuole. La mia pelle brucia, il mio respiro è affannoso e c’è una vera tempesta tra le mie cosce.

Non per vergogna, ma per un desiderio selvaggio che non posso più ignorare.

Non sono libera. Ma oggi sono completamente sola. E questa è la mia occasione.

Se sei pronta per qualcosa di più delle semplici parole, mi trovi qui: PinkTulip

Non farmi aspettare.”

Tutto molto poetico, senza ombra di dubbio, ma fate molta attenzione: è una truffa che cerca di fare breccia nella vostra mente. L’interesse dei truffatori è quello di far credere al destinatario di poter conquistare una donna molto facilmente e solo connettendosi ad un sito di incontri che però non esiste. Tutto ciò porterà a regalare i vostri dati personali a qualcuno in giro per il mondo e in alcuni casi anche i vostri soldi mediante il vostro conto corrente.