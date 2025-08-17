Lycamobile lancia il piano Italy Silver: 270GB, chiamate e SMS illimitati a 7,99€

Lycamobile amplia la propria offerta con Italy Silver, un piano pensato per chi vuole grandi quantità di dati a un prezzo contenuto. Disponibile esclusivamente online, la tariffa prevede 270GB di traffico dati ogni 30 giorni, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e SMS senza limiti. Il costo è di 7,99€ al mese, rendendolo uno dei pacchetti più competitivi nel contesto italiano.

Il piano include anche il roaming nei Paesi dell’Unione Europea e dell’Area Economica Europea, con una soglia di 10,5GB utilizzabili all’estero. La promozione è attiva dal 9 dicembre 2023 ed è soggetta alle condizioni generali di Lycamobile, che comprendono le regole di corretto utilizzo e le limitazioni sul traffico in roaming. Per i clienti interessati, l’attivazione può avvenire tramite acquisto online oppure presso un rivenditore autorizzato, con variazioni nella quantità di dati inclusi a seconda della data e della modalità di registrazione della SIM.

Dettagli sulle soglie dati e modalità di attivazione di Lycamobile

Il piano offre 270GB completi per gli acquisti online, mentre chi acquista una SIM presso un rivenditore e la registra dopo il 23 febbraio 2024 riceve 250GB. Le registrazioni effettuate tra il 1° dicembre 2023 e il 22 febbraio 2024 includono 220GB, mentre le attivazioni precedenti a tale data garantiscono 40GB. Questa differenza premia le nuove sottoscrizioni online, incentivando l’uso dei canali digitali dell’operatore.

L’offerta può essere attivata anche tramite credito residuo, inviando un SMS con il codice indicato al numero 3535. L’assenza di vincoli contrattuali consente di interrompere il piano in qualsiasi momento, rendendolo una scelta flessibile per chi desidera testare la qualità della rete senza impegni a lungo termine.

Con Italy Silver, Lycamobile punta a soddisfare una fascia di utenti sempre più esigente in termini di connettività, mantenendo però un prezzo accessibile. La combinazione di una soglia dati molto elevata, servizi illimitati per chiamate e SMS e la possibilità di navigare anche in UE la rende un’offerta particolarmente competitiva per chi utilizza lo smartphone in modo intensivo.