Lyca Mobile: 150 giga e 5G incluso a 5,99€ al mese, c’è anche una sorpresa

Lyca Mobile si fa spazio tra i virtuali con un’offerta che punta su prezzo contenuto, tanti giga e una navigazione in 5G senza costi aggiuntivi. La promozione in corso ha un canone mensile bloccato di 5,99€, valido per sempre, e include 150 giga al mese, minuti illimitati e SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali.

Una delle caratteristiche più interessanti della promo è che non ci sono vincoli legati all’operatore di provenienza: può essere attivata da chiunque, sia in fase di portabilità che come nuova attivazione. Non viene richiesto alcun requisito particolare e il passaggio è aperto a tutti, senza distinzioni.

Due mesi gratis per chi sceglie l’offerta di Lyca oggi

Lyca Mobile, per incentivare le nuove attivazioni, regala due mesi di servizio a chi sottoscrive questa promo. Un vantaggio concreto che permette di risparmiare quasi 12 euro complessivi nel primo periodo di utilizzo, mantenendo poi il costo fisso di 5,99€ dal terzo mese in poi.

Questo bonus iniziale si aggiunge a un pacchetto già competitivo per quantità di dati e condizioni di utilizzo. Il 5G è incluso, e viene erogato automaticamente su dispositivi compatibili, nelle aree coperte dalla rete.

Tanti giga, 5G e un prezzo bloccato nel tempo

Con 150 giga mensili, l’offerta Lyca Mobile è adatta per streaming, social, video, navigazione e utilizzo quotidiano delle app. I minuti e gli SMS illimitati permettono di gestire tutte le comunicazioni senza pensieri, rendendola una proposta completa anche per chi desidera una SIM principale.

Il prezzo fisso, l’assenza di vincoli e i due mesi omaggio rendono questa promozione particolarmente interessante nel panorama delle offerte low cost, soprattutto tra i gestori virtuali. Queste realtà ormai sono super affermate nel panorama della telefonia mobile italiana ed è per tale motivazione che gli utenti sono sempre più propensi a sottoscrivere le loro offerte. Non aspettate ancora: correte sul sito ufficiale.