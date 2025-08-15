NewsOfferteOperatori TelefoniciOperatori VirtualiVodafone

1Mobile Flash 5G 260: 260 GB in 5G a 4,99€ il primo mese

Offerta 1Mobile valida fino al 31 agosto 2025 con minuti illimitati, SMS e attivazione gratuita in portabilità da tutti gli operatori

1Mobile propone Flash 5G 260. Una promozione pensata per chi cerca un pacchetto dati molto ampio a un prezzo contenuto. Attivabile fino al 31 agosto 2025, l’offerta include 260GB di traffico internet in 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 60 SMS. Il prezzo è di 4,99€ per il primo mese e di 8,99€ dal secondo in poi.

L’attivazione è gratuita per chi effettua la portabilità del numero da qualsiasi operatore, mentre per le nuove SIM senza portabilità il costo è di 10€. Il servizio 5G viene erogato tramite l’infrastruttura Vodafone, garantendo ampia copertura e velocità elevate, a condizione che vengano rispettati i requisiti minimi di fruizione indicati sul sito ufficiale.

1Mobile: condizioni, gestione dell’offerta e compatibilità dei dispositivi

La Flash 5G 260 si rinnova automaticamente ogni mese e il traffico non utilizzato non è cumulabile con il mese successivo. In caso di superamento dei dati inclusi, la navigazione si interrompe, ma è possibile acquistare pacchetti extra o utilizzare la funzione “Restart” direttamente dall’App o dall’Area Personale.

L’offerta è valida per uso personale e corretto, secondo quanto previsto dalle condizioni generali di contratto. Il traffico dati è disponibile anche in Unione Europea secondo la regolamentazione vigente, mentre per le chiamate verso l’estero sono previste tariffe dedicate. È importante notare che i servizi 1Mobile potrebbero non essere compatibili con alcuni dispositivi specifici, come smartphone Blackberry OS o alcuni modelli Brondi e Wiko, a causa di limitazioni hardware o software.

L’operatore offre anche strumenti di gestione rapida, come il controllo dei consumi, dei rinnovi e del credito residuo tramite app ufficiale o area personale online. La disattivazione dell’offerta è possibile in ogni momento, con utilizzo del traffico residuo fino alla scadenza naturale del mese. Insomma, con un pacchetto dati così ampio, un prezzo promozionale aggressivo e il supporto del 5G Vodafone, Flash 5G 260 si presenta come una scelta competitiva per chi vuole il massimo della connettività senza spendere troppo.

