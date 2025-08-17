CoopVoce lancia la promozione EVO 200: 200GB, minuti illimitati e bonus di 20€

CoopVoce amplia la propria gamma di proposte con EVO 200, una tariffa pensata per chi cerca un pacchetto completo a prezzo fisso. L’offerta, disponibile ancora per qualche giorno, include 200GB di traffico dati alla massima velocità disponibile, minuti illimitati e 1.000 SMS verso tutti. Il costo è di 7,90€ al mese, garantito “per sempre” senza aumenti futuri.

Un ulteriore incentivo è il bonus di 20€ di traffico per chi attiva l’opzione Rinnovo Facile, che collega un metodo di pagamento valido e consente il rinnovo automatico ogni mese. Il bonus verrà erogato entro tre mesi dall’attivazione. Per i primi 30 giorni di viaggio in Unione Europea e Regno Unito, tutti i gigabyte inclusi restano disponibili come in Italia, senza limitazioni aggiuntive.

CoopVoce: nessun vincolo, SIM o eSIM e spedizione gratuita

EVO 200 può essere richiesta sia con SIM fisica sia in versione eSIM, attivabile online tramite SPID. In entrambi i casi, la spedizione è gratuita. Il costo iniziale è di 17,90€, che comprende il contributo di attivazione di 10€ e il primo mese di servizio. L’offerta non prevede vincoli contrattuali, costi extra o penali di recesso.

Il piano include anche servizi extra come l’hotspot, il blocco dei numeri a sovrapprezzo, il servizio “LoSai di Coop” per le chiamate perse e l’assistenza via app, chat o tramite specialisti dedicati. CoopVoce sottolinea che la propria rete garantisce il 99,8% di copertura nazionale, con connessione dati in tecnologia 4G sia in Italia sia all’estero.

La promozione si inserisce in un mercato mobile sempre più competitivo, dove le offerte senza vincoli e con bundle generosi di traffico dati sono particolarmente apprezzate dagli utenti. EVO 200 punta a conquistare clienti sia attraverso la quantità di Giga inclusi sia con la promessa di un prezzo stabile e bloccato nel tempo, elemento non scontato nel contesto attuale delle telecomunicazioni italiane. Se siete interessati ad altre soluzioni simili vi consigliano di consultare il sito web ufficiale dell’operatore.