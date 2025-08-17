NewsOfferteOperatori TelefoniciOperatori Virtuali

CoopVoce lancia la promozione EVO 200: 200GB, minuti illimitati e bonus di 20€

L’offerta di CoopVoce è valida ancora per qualche giorno e premia chi attiva il servizio Rinnovo Facile

scritto da Ilenia Violante
CoopVoce

CoopVoce amplia la propria gamma di proposte con EVO 200, una tariffa pensata per chi cerca un pacchetto completo a prezzo fisso. L’offerta, disponibile ancora per qualche giorno, include 200GB di traffico dati alla massima velocità disponibile, minuti illimitati e 1.000 SMS verso tutti. Il costo è di 7,90€ al mese, garantito “per sempre” senza aumenti futuri.

Un ulteriore incentivo è il bonus di 20€ di traffico per chi attiva l’opzione Rinnovo Facile, che collega un metodo di pagamento valido e consente il rinnovo automatico ogni mese. Il bonus verrà erogato entro tre mesi dall’attivazione. Per i primi 30 giorni di viaggio in Unione Europea e Regno Unito, tutti i gigabyte inclusi restano disponibili come in Italia, senza limitazioni aggiuntive.

CoopVoce: nessun vincolo, SIM o eSIM e spedizione gratuita

EVO 200 può essere richiesta sia con SIM fisica sia in versione eSIM, attivabile online tramite SPID. In entrambi i casi, la spedizione è gratuita. Il costo iniziale è di 17,90€, che comprende il contributo di attivazione di 10€ e il primo mese di servizio. L’offerta non prevede vincoli contrattuali, costi extra o penali di recesso.

Il piano include anche servizi extra come l’hotspot, il blocco dei numeri a sovrapprezzo, il servizio “LoSai di Coop” per le chiamate perse e l’assistenza via app, chat o tramite specialisti dedicati. CoopVoce sottolinea che la propria rete garantisce il 99,8% di copertura nazionale, con connessione dati in tecnologia 4G sia in Italia sia all’estero.

La promozione si inserisce in un mercato mobile sempre più competitivo, dove le offerte senza vincoli e con bundle generosi di traffico dati sono particolarmente apprezzate dagli utenti. EVO 200 punta a conquistare clienti sia attraverso la quantità di Giga inclusi sia con la promessa di un prezzo stabile e bloccato nel tempo, elemento non scontato nel contesto attuale delle telecomunicazioni italiane. Se siete interessati ad altre soluzioni simili vi consigliano di consultare il sito web ufficiale dell’operatore.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Ilenia Violante

Laureata in Culture Digitali con Specialistica in Marketing. Faccio della lettura e la scrittura il mio lavoro nonché la mia più grande passione !