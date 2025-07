Lycamobile: 250 GB 5G, minuti illimitati e roaming a 11,99 €!

Stai pensando di cambiare operatore e vuoi qualcosa che ti dia davvero tanto senza spendere una fortuna? Magari ti serve un piano con un sacco di giga, 5G incluso, e che funzioni anche all’estero, ma senza quei soliti vincoli che ti fanno passare la voglia. Se è così, potresti dare un’occhiata all’offerta Lycamobile pensata per chi decide di portare il proprio numero da un altro operatore. Sì, anche il tuo.

Offerta Lycamobile: 250 GB, 5G e chiamate illimitate a meno di 12 euro

La proposta è semplice ma davvero interessante: 250 giga di internet con copertura 5G, minuti e SMS illimitati, e roaming in Europa con 15.5 GB disponibili quando sei in viaggio. Il tutto per 11,99 euro ogni 30 giorni. Niente sorprese, nessuna formula misteriosa da decifrare. Funziona così: porti il tuo numero su Lycamobile, attivi l’offerta, e inizi subito a usare il piano (una volta ricevuta la conferma, ovviamente). Se per qualche motivo la portabilità dovesse essere rifiutata, nessun dramma: hai 30 giorni di tempo per sistemare tutto e mantenere il piano attivo sul numero temporaneo che ti viene assegnato.

Tieni solo a mente che per attivare o rinnovare il piano serve avere credito sufficiente sulla SIM, e che i pagamenti devono essere fatti con una carta di credito o debito valida. La validità è sempre di 30 giorni, e se ti dimentichi di ricaricare, hai comunque tre mesi per rimetterti in pari e riattivare l’offerta.

Ovviamente, per goderti il 5G serve anche un telefono che lo supporti, oltre a trovarti in una zona coperta dalla rete. E se ti interessa, la SIM è già abilitata per le chiamate in 4G grazie al servizio VoLTE, che garantisce qualità audio superiore sulle reti compatibili.

Insomma, se cerchi una soluzione semplice, trasparente e con tanti giga da sfruttare ovunque, questa può essere una buona occasione per fare il salto. Magari è il momento giusto per cambiare aria, e anche operatore.