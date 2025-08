Il SUV Dacia Duster conquista luglio 2025

A luglio 2025, il settore dei B-SUV italiani ha vissuto una sorpresa. La Dacia Duster ha superato la leader Jeep Avenger, conquistando il primo posto nelle vendite mensili. Un risultato davvero rilevante se consideriamo che la Avenger aveva guidato il mercato per mesi, mantenendo un primato imbattuto. La Duster, già protagonista di ottimi risultati, ha raggiunto 3.651 immatricolazioni, staccando di poco la rivale Jeep ferma a 3.519. Terza, ma sempre competitiva, la Toyota Yaris Cross con 3.334 unità vendute.

Jeep Avenger resta leader assoluta tra i SUV nei primi sette mesi

L’andamento di luglio conferma la vitalità del settore B- SUV, che resta uno dei più rilevanti ed apprezzati in Italia. La quota di mercato nel mese ha raggiunto il 30,5%, confermando l’interesse degli automobilisti per modelli compatti e versatili. Volkswagen T-Roc, in attesa del nuovo restyling, ha chiuso il mese al sesto posto. In decima posizione troviamo invece la Fiat 600, che con la versione ibrida è ormai una presenza costante tra le più vendute.

Se luglio ha premiato la Dacia Duster, la partita annuale è ancora saldamente nelle mani della Jeep Avenger. Nei primi sette mesi del 2025, il SUV della casa americana ha immatricolato 31.027 unità, mantenendo il primato nel segmento. Alle sue spalle si piazzano Citroën C3, con 27.386 vendite, e la stessa Duster con 24.069.

Toyota Yaris Cross continua a garantire numeri buoni, mentre la MG ZS consolida la sua posizione nella fascia media della classifica. Interessante il caso della Fiat 600, che ha già raggiunto 15.291 unità nonostante sia arrivata solo di recente in versione ibrida. L’intero comparto B- SUV, con una quota cumulata del 30,9% da gennaio a luglio, conferma così quanto questa categoria sia fondamentale per il mercato automobilistico italiano. I risultati parlano chiaro! Gli italiani cercano vetture compatte, pratiche e dal look moderno, e le classifiche di quest’anno lo dimostrano chiaramente. Ecco quindi che il mercato risponde a questa domanda con proposte sempre più versatili e competitive tra loro.