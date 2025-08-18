GR Yarolla: fusione esplosiva tra Corolla anni ’90 e Toyota GR Yaris moderna

La GR Yarolla nasce dall’officina tedesca JP Performance. L’ispirazione arriva dalla voglia di dare nuova vita a una Toyota Corolla degli anni ’90. L’auto originale viene spogliata della carrozzeria, pronta a ospitare una trasformazione radicale. Al suo posto arriva un kit estetico aggressivo con splitter, ala posteriore e parafanghi allargati. Il telaio, la trasmissione e gli interni provengono direttamente da una GR Yaris. Motore? Un 1.6 turbo tre cilindri capace di circa 300 CV. La trazione integrale GR-Four, derivata dal rally, trasmette ogni cavallo a terra con precisione. Il cambio manuale a sei marce esalta poi il controllo, mentre un nuovo assetto e freni maggiorati aumentano la tenuta. L’unione di estetica vintage e meccanica moderna crea un contrasto irresistibile nella nuova Yarolla.

Dettagli da corsa nella Yarolla in stile Toyota Corolla

Il progetto non si ferma alla prima versione. JP Performance annuncia infatti l’arrivo di cerchi Compomotive dal design racing. Le sospensioni KW V4 Clubsport ridurranno l’altezza da terra, migliorando stabilità e look. Un kit intercooler e uno scarico Milltek daranno più respiro al motore. Ogni componente punta a spingere ancora più in alto la potenza e la reattività. Il tuner lavora anche per ottenere la certificazione TUV, passaggio che permetterebbe di omologare la GR Yarolla come esemplare unico. Una mossa che aumenterebbe il valore collezionistico. Ci si chiede se questa creatura resterà in officina o troverà un nuovo proprietario. Un’auto così rara potrebbe attrarre appassionati disposti a tutto pur di averla.

Il fascino della Corolla anni ’90 incontra le prestazioni di una hot hatch di ultima generazione. Il contrasto visivo tra linee retrò e dettagli corsaioli è ipnotico. I passanti vedono una Corolla, ma chi sa riconoscere ascolta il ruggito di un motore moderno. La GR Yarolla diventa un simbolo di trasformazione estrema. Le emozioni che trasmette non si spiegano solo con i numeri. Si tratta di sentire l’adrenalina di una GR Yaris nascosta in un corpo d’epoca. Il passato non è statico, può rinascere in forme sorprendenti. La domanda resta: chi avrà il coraggio di domarla? Una cosa è certa, dopo averla vista una volta, è impossibile dimenticarla.