Toyota Yaris Cross 2025: novità e aggiornamenti per il bestseller

Arrivata l’edizione 2025 del Toyota Yaris Cross. Il modello non stravolge l’aspetto generale del veicolo, ma offre dettagli freschi per i clienti più esigenti. Per la versione GR Sport, una nuova colorazione Storm Grey entra a far parte della gamma, con un tetto nero a contrasto che conferisce un tocco di sportività e raffinatezza. Non si tratta solo di un restyling estetico. Si ha nella nuova Toyota anche un aggiornamento dei cerchi in lega, ora da 18 pollici con una finitura opaca. Questo dettaglio, che può apparire di poco conto, dona un’ulteriore sensazione di robustezza. L’interno anche fa la sua figura. Sui poggiatesta dei sedili è ora presente il logo GR Sport ricamato, un dettaglio che ne enfatizza la sportività. Ma le novità non finiscono qui. L’intera gamma della Toyota Yaris Cross 2025 può ora essere scelta anche in Forest Green. Parliamo di una tinta che si può abbinare al tetto nero, una colorazione per chi vuole un look ancor più moderno. Con l’introduzione di queste modifiche, il B-SUV consoliderà probabilmente la sua posizione da bestseller in Europa.

Costo accattivante ed efficienza al top per il SUV Toyota

Il prezzo del nuovo SUV Toyota Yaris Cross? Si parte da 28.650 euro in Italia. Non ci sono per ora informazioni riguardo a eventuali aumenti legati a queste nuove aggiunte. Sebbene non ci siano variazioni nei costi, l’auto rimane una delle scelte più popolari nel segmento dei SUV compatti. E, considerando le modifiche, non è difficile capire perché. Sul fronte della motorizzazione, il Toyota Yaris Cross 2025 non ha eccezionali sorprese. I motori Full Hybrid continuano a essere i protagonisti. La versione Hybrid 115 ha una potenza di 116 CV (85 kW), niente male. La versione Hybrid 130, invece, spinge fino a 130 CV (96 kW). Nessun cambiamento significativo dunque sul fronte della performance, ma l’affidabilità e l’efficienza restano al top in questo SUV compatto. Con la produzione che inizierà a maggio, il SUV Toyota Yaris Cross si prepara al successo.