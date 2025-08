Redmi

Redmi ha presentato ufficialmente la nuova serie Redmi 15, composta da tre modelli distinti: Redmi 15, Redmi 15 5G e Redmi 15C. I nuovi smartphone sono già stati lanciati in Polonia, fornendo un primo sguardo completo alle specifiche tecniche, alle configurazioni e ai prezzi europei, in attesa della commercializzazione globale.

Redmi 15 5G è il più avanzato della nuova serie

Il modello più completo della gamma è senza dubbio Redmi 15 5G, dotato di un display LCD IPS da 6,9 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate a 144 Hz, pensato per garantire una buona fluidità visiva durante la riproduzione di contenuti e l’utilizzo di app e giochi. A bordo troviamo il chip Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD.

Sul retro è presente una fotocamera principale da 50 megapixel, a cui si affiancano due ulteriori sensori, anche se al momento non sono stati ufficializzati nei dettagli. La fotocamera frontale è da 8 megapixel, integrata in un notch centrale. La batteria è da 7000 mAh, una capacità superiore alla media della fascia entry-level, con supporto alla ricarica rapida da 33 W. Il dispositivo viene proposto nei colori Black, Green e Titanium, al prezzo di 899 złoty polacchi, equivalenti a circa 240 euro.

Redmi 15 condivide con la variante 5G lo stesso schermo da 6,9 pollici a 144 Hz, ma adotta un chip Snapdragon 685, soluzione leggermente inferiore pensata per il segmento 4G. La configurazione di memoria risulta più articolata: 6 o 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di storage. Anche in questo caso è possibile espandere la memoria tramite microSD.

Il comparto fotografico è identico a quello del modello 5G: 50 MP sul retro, 8 MP sul fronte, e una configurazione multi-camera non ancora del tutto dettagliata. La batteria resta da 7000 mAh, con ricarica rapida da 33 W. Le colorazioni disponibili sono Black, Purple e Titanium, mentre il prezzo parte da 649 złoty, circa 150 euro per la versione base da 6/128 GB.

Il modello più accessibile della nuova serie è Redmi 15C, pensato per chi cerca un dispositivo essenziale a prezzo contenuto. Anche qui troviamo un display da 6,9 pollici, ma con risoluzione HD (720p) e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Manca il supporto al 5G, mentre il chipset integrato non è stato ancora confermato ufficialmente.

La fotocamera principale è sempre da 50 MP, mentre la batteria scende a 6000 mAh, pur mantenendo la ricarica da 33 W. A differenza degli altri modelli, Redmi 15C sarà disponibile solo in colorazione Black e avrà un prezzo di 499 złoty, cioè circa 130 euro al cambio attuale.

La nuova gamma Redmi 15 è stata annunciata ufficialmente in Polonia, ma al momento non è ancora disponibile a livello globale. Xiaomi non ha comunicato una data di uscita ufficiale per il mercato italiano, né i dettagli relativi al listino prezzi localizzato. Tuttavia, considerando la natura entry-level dei dispositivi e l’ampia diffusione dei modelli precedenti, è probabile che il rilascio avvenga anche in Europa occidentale nel corso delle prossime settimane.