Motore V8 Hemi: Jeep prepara il grande ritorno

Il motore V8 Hemi non scomparirà, anzi troverà più spazio nella gamma Jeep. Con l’arrivo di Antonio Filosa alla guida di Stellantis, la rotta è cambiata e così anche i progetti. I tempi in cui Carlos Tavares pensava a un addio definitivo del motore sembrano lontani. Nel 2024 la Wrangler 392 Final Edition era stata presentata come ultimo saluto a questa motorizzazione leggendaria. Poi il mercato americano ha parlato e la richiesta è stata così alta da spingere al ritorno della versione nel 2025.

La Wrangler con V8 Hemi eroga 350 kW, equivalenti a 476 CV, con una coppia di 637 Nm ha infatti dimostrato quanto tale motore sia amato. L’accelerazione da 0 a 60 miglia orarie, pari a 96 km/h, avviene in soli 4,5 secondi. Davanti a simili prestazioni, chi non vorrebbe sentire quel rombo inconfondibile? Secondo il CEO di Jeep Bob Broderdorf, i motori devono emozionare, devono essere parte dell’anima stessa di un veicolo. La Wrangler con il motore V8 Hemi lo fa, riportando il piacere della guida potente e senza filtri.

Nuovi modelli Jeep in arrivo con il motore V8 Hemi

All’orizzonte ci sono altre sorprese. Il ritorno del marchio SRT fa immaginare varianti ad alte prestazioni di modelli come la Grand Cherokee. Un’ipotesi concreta, capace di riportare il V8 Hemi anche sui grandi SUV americani. Broderdorf ha lasciato intendere che i futuri lanci non tarderanno. Ha parlato di nuove opportunità e di un’espansione della gamma in grado di attirare clienti inediti. Quali modelli accoglieranno il potente motore Hemi? Il mercato statunitense resta terreno fertile per questa tecnologia. La tradizione dei motori a otto cilindri vive ancora grazie ai suoi legami profondi con la storia dell’automobile, un’eredità che Jeep non intende abbandonare. L’azienda al contrario vuole rilanciarla in una veste moderna, capace di coniugare prestazioni e design. Il rombo del motore V8 tornerà quindi a farsi sentire più spesso sulle strade, forse anche su modelli mai avvistati prima con questa motorizzazione. Il conto alla rovescia è iniziato. Chi ha provato quel suono e quella spinta sa che si tratta di qualcosa di irripetibile.