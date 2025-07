Citroen e-C3 Aircross: ecco la super batteria per un’autonomia migliorata

Una vettura certamente molto amata dalla community è la Citroën C3 Aircross, un SUV proposto con motorizzazioni benzina, ibrida e 100% elettrica, con quest’ultima che molto presto assisterà ad una novità molto importante dal momento che Citroën ha deciso di rendere disponibile una variante con batteria da 54 kWh.

Si tratta di un upgrade che consente di allungare l’autonomia di circa 100 km, tale novità al momento è stata annunciata in Francia probabilmente in vista dell’avvio dell’operazione di leasing sociale, in ogni caso, questo modello con la batteria maggiorata arriverà anche sul mercato italiano, sebbene non sappiamo ancora quando.

Autonomia migliorata

Attualmente questa vettura in versione elettrica è proposta con un motore da 113 cavalli alimentato da una batteria da 44 kWh che consente una percorrenza di poco superiore ai 300 km, nella nuova versione con batterie maggiorata chiamata Extended range, il motore resta sempre lo stesso ma ad alimentare tutta la vettura c’è una batteria per l’appunto da 54 kWh che permette di incrementare i chilometri di percorrenza di circa 100 km portando dunque l’autonomia a poco oltre 400 km, ovviamente questa novità consente al SUV Elettrico di offrire una flessibilità d’uso decisamente migliore, consentendo a chi ha bisogni di percorrenza maggiore di optare per la variante con l’accumulatore più ampio.

Tolto il cambiamento legato al pacco batterie la vettura resta praticamente la stessa offrendo sostanzialmente gli stessi contenuti che abbiamo imparato ad apprezzare anche con il modello standard, per quanto riguarda il prezzo, la variante con la batteria aumentata costa circa 2000 € in più, ricordiamo che il modello in questione in Italia parte da un prezzo appena al di sotto i 27.000 €, di conseguenza potremmo aspettarci un listino intorno ai 29-30.000 €, non rimane dunque che attendere per vedere quando Citroën deciderà di introdurre la vettura all’interno del mercato internazionale e del mercato italiano, sicuramente non dovremmo attendere molto ma comunque sarà in un momento successivo all’introduzione nel mercato francese.