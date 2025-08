Arrivano le “chat ospite” di WhatsApp

WhatsApp si prepara a lanciare un cambiamento importante. Stiamo parlando delle cosiddette “chat ospite”. Di cosa si tratta ? Delle piccole bolle di conversazioni momentanee grazie alle quali sarà possibile scrivere a chi non ha mai scaricato l’applicazione né creato un account. Tale novità è stata scoperta nella beta 2.25.22.13 per Android e promette di ampliare la portata della piattaforma, poiché consente di trasformare ogni contatto presente sulla propria rubrica in un potenziale interlocutore.

Il funzionamento sarà semplice. L’utente di WhatsApp potrà invitare un contatto esterno tramite un link personale. Chi lo riceverà potrà aprire la chat direttamente dal browser, senza installazioni o registrazioni. L’interfaccia ricorderà quella di WhatsAppWeb, offrendo un’esperienza immediata e intuitiva anche ai non iscritti. Questa apertura della piattaforma però non rinuncerà alla sicurezza. Infatti i messaggi inviati saranno comunque protetti da crittografia end-to-end, così che solo mittente e destinatario potranno leggerli.

Novità WhatsApp: funzioni limitate, ma grandi possibilità

Le chat ospite però non sostituiranno le conversazioni tradizionali di WhatsApp. Di conseguenza non si potranno inviare foto, video, file audio o messaggi vocali. Anche le chiamate e le chat di gruppo non saranno disponibili. In quanto l’obiettivo iniziale è favorire un contatto rapido e sicuro, più che replicare l’intera esperienza dell’app.

Ad ogni modo, malgrado le limitazioni, tale innovazione risulta essere davvero interessante. Meta potrebbe sfruttare le chat ospite per far conoscere WhatsApp a chi non lo ha mai provato, trasformando un semplice invito in un primo passo verso la registrazione. In più, la funzione rappresenta un’opportunità per agevolare comunicazioni occasionali, come quelle con clienti o collaboratori esterni, senza costringerli a creare un account dedicato.

Non sono ancora note le tempistiche di rilascio ufficiale. Meta continuerà a testare la novità nelle prossime versioni beta, e solo successivamente la porterà agli utenti di tutto il mondo. In ogni caso l’arrivo di questa funzione conferma la volontà di WhatsApp di allargare i confini della messaggistica, rendendo più fluido l’accesso a una conversazione e trasformando ogni link in una porta d’ingresso verso il suo mondo.