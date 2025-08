Google: svelati i prossimi dispositivi in arrivo?

Di recente, l’attenzione degli appassionati è tornata su Google. L’azienda di Mountain View si prepara a svelare ufficialmente la nuova generazione di dispositivi Pixel. Presentazione che avverrà durante l’evento “Made by Google”, previsto per il 20 agosto. L’hype riguardo la gamma Pixel 10 è cresciuto esponenzialmente. Alimentato anche da una mossa inusuale della stessa Google, che ha deciso di pubblicare in anticipo un’immagine ufficiale di uno dei nuovi modelli. A rafforzare ulteriormente le aspettative sono arrivati poi i render ad alta definizione condivisi dal noto leaker Evan Blass sulla piattaforma X. Immagini che mettono in mostra non solo gli smartphone, ma anche altri dispositivi della serie.

Cosa aspettarsi dai prossimi dispositivi Google?

Tra i protagonisti ci sono i Pixel 10 Pro, 10 Pro XL e il pieghevole 10 Pro Fold. Tali dispositivi vengono mostrati in varie tonalità, a partire dalla nuova finitura grigia chiamata “Moonstone”. Una tinta elegante che potrebbe comparire anche sui Pixel Buds Pro 2 con il nome “Sterling”. Inoltre, sono emerse anche altre opzioni cromatiche: Indigo, Jade e Obsidian.

Riguardo le ipotesi sui prezzi, negli Stati Uniti, si parla di un listino che partirebbe da 799 dollari per il Pixel 10, salendo a 999 per il Pixel 10 Pro. Arrivando a 1.199 dollari per la variante XL. In Europa, invece, le cifre sarebbero leggermente più alte. Si parte da 899 euro per il modello base e si arriva fino a 2.289 euro per il pieghevole nella configurazione con 1 TB di memoria. Anche i nuovi auricolari Pixel Buds 2a dovrebbero debuttare in estate con un prezzo intorno ai 149 euro.

E non è tutto. Google si prepara a presentare anche i Pixel Watch 4 e sui Pixel Buds Pro 2. Il nuovo smartwatch compare con un cinturino Active Band in tonalità probabilmente denominata “Iris”. I render mostrano due versioni dell’orologio, una da 41 mm e una più grande da 45 mm. Entrambe sembrano beneficiare di un innovativo sistema di ricarica laterale che, secondo quanto anticipato, ridurrà del 25% i tempi necessari per una ricarica completa. Aumenta anche l’autonomia. Il modello da 41 mm dovrebbe garantire circa 30 ore di utilizzo con lo schermo sempre attivo. Mentre quello da 45 mm potrebbe raggiungere le 40 ore. Il nuovo Pixel Watch 4, inoltre, punta a diventare più sostenibile. Ciò grazie alla possibilità di sostituire componenti chiave senza dover intervenire sull’intero corpo del dispositivo.