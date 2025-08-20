AndroidApplicazioniIntelligenza ArtificialeNewsScienza e Tecnologia

Google Pixel Buds 2a: la nuova frontiera dell’audio wireless

Pixel Buds 2: auricolari leggeri, intelligenti e sostenibili, Google punta sull’innovazione e sull’accessibilità

scritto da Ilenia Violante
Pixel

Google ha ufficialmente lanciato i nuovi Pixel Buds 2a, auricolari che uniscono design compatto, funzionalità avanzate e un prezzo competitivo. Evoluzione diretta dei Pixel-Buds Pro2, questi modelli garantiscono un suono nitido e una vestibilità confortevole anche durante attività intense o spostamenti quotidiani. Il sistema Silent Seal 1.5 riduce i rumori esterni, mentre la custodia con ricarica estende l’autonomia fino a un’intera giornata. Sono disponibili in tonalità moderne come il grigio-verde e il viola ametista, e resistono a pioggia leggera e sudore grazie alla certificazione IP54. La vera innovazione però è lo stabilizzatore girevole. Basta infatti una rotazione per assicurare la giusta aderenza, supportata da inserti di diverse misure per adattarsi a ogni tipo di orecchio.

Pixel Buds 2: funzionalità intelligenti e attenzione all’ambiente

Pixel

L’esperienza d’ascolto è ulteriormente arricchita dalla cancellazione attiva del rumore, presente per la prima volta sugli auricolari A-Series. Gli amanti della musica possono sfruttare driver da 11mm, audio spaziale stereo e un equalizzatore a cinque bande per personalizzare le frequenze. Durante le chiamate, Google AI e la copertura in mesh antivento riducono le interferenze, rendendo la voce chiara anche in ambienti rumorosi. Il chip Tensor A1 garantisce prestazioni elevate, migliorando l’audio e allungando la durata della batteria. Con la cancellazione attiva, si raggiungono fino a sette ore di utilizzo, che diventano venti con la custodia di ricarica.

I Pixel Buds 2a integrano pienamente il mondo Google. Con un semplice tocco si possono gestire musica, chiamate o attivare Gemini, l’assistente vocale capace di fornire informazioni senza estrarre lo smartphone. La compatibilità è totale con i dispositivi Pixel. Si va dalla funzione Chiamata Nitida al sistema Find Hub, che localizza gli auricolari su mappa e li fa squillare per un recupero rapido. La connettività multipunto semplifica il passaggio tra telefono, tablet o laptop.

Un altro aspetto fondamentale è la sostenibilità. Gli auricolari sono realizzati con materiali riciclati, mentre la confezione è interamente priva di plastica. Per la prima volta, le batterie della custodia possono essere sostituite, riducendo l’impatto ambientale e prolungando la vita del prodotto. Con i Pixel Buds 2a, Google dimostra così che innovazione tecnologica e responsabilità ambientale possono procedere di pari passo, offrendo un’esperienza audio completa, confortevole e rispettosa del pianeta.

Google Pixel Buds 2a saranno in vendita in Italia a partire dal 10 ottobre, ad un prezzo di listino di 149 euro.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Ilenia Violante

Laureata in Culture Digitali con Specialistica in Marketing. Faccio della lettura e la scrittura il mio lavoro nonché la mia più grande passione !