Google Pixel Buds 2a: la nuova frontiera dell’audio wireless

Google ha ufficialmente lanciato i nuovi Pixel Buds 2a, auricolari che uniscono design compatto, funzionalità avanzate e un prezzo competitivo. Evoluzione diretta dei Pixel-Buds Pro2, questi modelli garantiscono un suono nitido e una vestibilità confortevole anche durante attività intense o spostamenti quotidiani. Il sistema Silent Seal 1.5 riduce i rumori esterni, mentre la custodia con ricarica estende l’autonomia fino a un’intera giornata. Sono disponibili in tonalità moderne come il grigio-verde e il viola ametista, e resistono a pioggia leggera e sudore grazie alla certificazione IP54. La vera innovazione però è lo stabilizzatore girevole. Basta infatti una rotazione per assicurare la giusta aderenza, supportata da inserti di diverse misure per adattarsi a ogni tipo di orecchio.

Pixel Buds 2: funzionalità intelligenti e attenzione all’ambiente

L’esperienza d’ascolto è ulteriormente arricchita dalla cancellazione attiva del rumore, presente per la prima volta sugli auricolari A-Series. Gli amanti della musica possono sfruttare driver da 11mm, audio spaziale stereo e un equalizzatore a cinque bande per personalizzare le frequenze. Durante le chiamate, Google AI e la copertura in mesh antivento riducono le interferenze, rendendo la voce chiara anche in ambienti rumorosi. Il chip Tensor A1 garantisce prestazioni elevate, migliorando l’audio e allungando la durata della batteria. Con la cancellazione attiva, si raggiungono fino a sette ore di utilizzo, che diventano venti con la custodia di ricarica.

I Pixel Buds 2a integrano pienamente il mondo Google. Con un semplice tocco si possono gestire musica, chiamate o attivare Gemini, l’assistente vocale capace di fornire informazioni senza estrarre lo smartphone. La compatibilità è totale con i dispositivi Pixel. Si va dalla funzione Chiamata Nitida al sistema Find Hub, che localizza gli auricolari su mappa e li fa squillare per un recupero rapido. La connettività multipunto semplifica il passaggio tra telefono, tablet o laptop.

Un altro aspetto fondamentale è la sostenibilità. Gli auricolari sono realizzati con materiali riciclati, mentre la confezione è interamente priva di plastica. Per la prima volta, le batterie della custodia possono essere sostituite, riducendo l’impatto ambientale e prolungando la vita del prodotto. Con i Pixel Buds 2a, Google dimostra così che innovazione tecnologica e responsabilità ambientale possono procedere di pari passo, offrendo un’esperienza audio completa, confortevole e rispettosa del pianeta.

Google Pixel Buds 2a saranno in vendita in Italia a partire dal 10 ottobre, ad un prezzo di listino di 149 euro.