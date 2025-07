Pixel Watch 4

Google è pronta a rinnovare la sua offerta nel segmento smartwatch con Pixel Watch 4, un dispositivo che promette di alzare l’asticella delle funzionalità legate al monitoraggio dell’attività fisica. L’orologio sarà ufficialmente presentato il 20 agosto durante un evento a New York che ospiterà anche il lancio dei nuovi Pixel 10. Le ultime anticipazioni puntano a un salto di qualità netto rispetto alla generazione precedente, soprattutto sul fronte fitness.

Allenamenti personalizzati con Workout Builder

Una delle novità principali sarà l’introduzione di Workout Builder, una funzione che consentirà agli utenti di creare allenamenti personalizzati in più fasi. Il nuovo strumento permetterà di impostare sessioni che includono riscaldamento, fase centrale e defaticamento, adattandosi quindi sia agli utenti alle prime armi sia agli sportivi abituali. L’obiettivo è offrire maggiore flessibilità e controllo sulle routine di allenamento, con un approccio modulare che si avvicina a quello degli sportwatch professionali.

Il nuovo Pixel Watch 4 potenzierà inoltre l’integrazione con Fitbit Premium, il servizio in abbonamento da 8,99 euro al mese o 79,99 euro l’anno. Gli abbonati riceveranno consigli personalizzati per la corsa, generati ogni giorno dall’intelligenza artificiale del dispositivo. Le raccomandazioni si baseranno sui dati raccolti durante le sessioni precedenti, offrendo suggerimenti su durata, intensità e tipologia dell’allenamento. La funzione si inserisce in una strategia volta a rendere l’orologio più utile nella quotidianità sportiva, senza dipendere da app esterne.

Le sessioni di allenamento guidate saranno seguite da analisi dettagliate, con un ventaglio di metriche avanzate finora assenti sui Pixel Watch. Tra le informazioni disponibili figurano cadenza, lunghezza del passo, oscillazione verticale, tempo di contatto con il suolo, rapporto verticale e bilanciamento del contatto. Queste metriche, solitamente presenti solo su dispositivi sportivi professionali, permetteranno agli utenti di monitorare la tecnica di corsa con maggiore precisione.

Google ha lavorato anche al miglioramento delle funzioni già presenti. Il nuovo modello introdurrà tracciamento ottimizzato per sport come nuoto e ciclismo, insieme a un riconoscimento automatico delle attività più affidabile. Sarà inoltre presente un aggiornamento al sistema di training readiness, che valuterà con maggiore accuratezza lo stato di preparazione fisica prima di un allenamento. Anche il GPS dual band è stato rivisto per aumentare la precisione nelle aree urbane dense, dove edifici alti e ostacoli naturali tendono a disturbare il segnale.

Tra le caratteristiche già annunciate, spicca anche la capacità del sensore SpO2 di rilevare in modo continuo eventuali problemi respiratori. Questo tipo di monitoraggio sarà integrato nelle rilevazioni di base, ampliando l’attenzione del Pixel Watch 4 anche al benessere generale dell’utente. Sebbene non si tratti di una funzione nuova nel panorama dei wearable, il suo perfezionamento su questo dispositivo potrebbe offrire una maggiore affidabilità nelle analisi.