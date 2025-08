Nuova emoji su WhatsApp Beta invita a iniziare conversazioni

È una piccola cosa, ma di quelle che ti strappano un sorriso: WhatsApp sta testando un nuovo modo per rompere il ghiaccio quando scriviamo per la prima volta a qualcuno. Niente di rivoluzionario, per carità, ma piuttosto un dettaglio curioso che mostra quanto il team dietro l’app sia sempre alla ricerca di soluzioni semplici per rendere le interazioni più naturali.

WhatsApp testa emoji “ciao” per rompere il ghiaccio con nuovi contatti

Con la versione beta 2.25.21.24 per Android, infatti, alcuni utenti si sono ritrovati una simpatica emoji che saluta – letteralmente una manina che fa “ciao” – proposta in fondo alla chat quando aprono una conversazione con un contatto nuovo, con cui non hanno mai scambiato messaggi. È una specie di invito amichevole a rompere il silenzio, come dire: “Ehi, è la prima volta che parlate, vuoi cominciare tu?”

Non è obbligatorio usarla, ovviamente. Basta un tocco sulla piccola X in alto a destra per ignorare il suggerimento e passare oltre. Ma il fatto che ci abbiano pensato rivela tanto sull’evoluzione della comunicazione digitale: sempre più veloce, sempre più informale, ma anche sempre più attenta al modo in cui ci relazioniamo.

Certo, potrà sembrare una funzione quasi invisibile, ma per molti può fare la differenza. Per chi è timido, per chi non sa bene come cominciare, o anche solo per chi non vuole sembrare troppo diretto: un emoji ben piazzato può sciogliere il ghiaccio meglio di mille parole.

Non si sa ancora quando (o se) questa novità arriverà a tutti, ma la direzione è chiara: WhatsApp vuole diventare sempre più un luogo dove non solo si scambiano informazioni, ma si coltivano conversazioni. E se parte tutto da un’emoji, ben venga.

Intanto, se ti piace smanettare con le ultime funzioni in anteprima, puoi sempre provare la versione Beta e dare un’occhiata tu stesso. E magari, la prossima volta che scrivi a qualcuno per la prima volta, potresti trovare una manina che ti dice “ciao” al posto tuo.