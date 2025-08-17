Google Pixel Buds 2a: leak mostrano le ultime novità

Il 20 agosto si avvicina e con esso l’evento Made by Google, che promette di svelare diversi prodotti attesi dagli appassionati. Tra le novità potrebbero arrivare anche i Pixel Buds 2a. Si tratta della versione più accessibile degli auricolari wireless di Google. A tal proposito, una recente fuga di immagini, diffusa dal sito WinFuture, ha permesso di osservare in modo più dettagliato l’aspetto di tali auricolari. A colpire è il cambiamento stilistico rispetto ai modelli Pro 2. Il design, infatti, appare più semplice e funzionale. Google ha spostato il sensore di prossimità, mentre il logo “G” non è più inciso ma stampato direttamente sulla superficie degli auricolari. Anche la griglia del microfono esterno è stata ridisegnata.

Nuovi Pixel Buds 2a di Google: ecco i dettagli

In generale, i nuovi auricolari sembrano mantenere un buon livello di prestazioni. Le indiscrezioni indicano, infatti, che supporteranno la cancellazione attiva del rumore (ANC). Inoltre, introdurranno l’audio spaziale, per un’esperienza sonora più coinvolgente. Riguardo l’autonomia, i Pixel Buds 2a offriranno circa 7 ore di utilizzo continuo. Con la custodia che estende la durata totale fino a 20 ore.

Eppure, a differenza dei modelli Pro, tali auricolari economici non includeranno il sistema Silent Seal 2.0, che permette un isolamento passivo più efficace. È assente anche la funzione di rilevamento automatico delle conversazioni, pensata per mettere in pausa la musica quando si parla. Un’altra differenza rispetto ai modelli Pro è la mancanza della ricarica wireless, una caratteristica riservata ai dispositivi di fascia più alta.

Per il mercato statunitense il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 99 dollari. Mentre in Europa si parla di una cifra vicina ai 149 euro. Riguardo le colorazioni, Google dovrebbe proporre almeno due opzioni, Gray e Iris. Anche se alcune voci suggeriscono che potrebbero arrivare fino a quattro. Non resta che attendere il prossimo evento per scoprire se tali caratteristiche verranno confermate ufficialmente.