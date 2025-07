Pixel Watch 4: le novità emerse dai render ufficiali

Di recente, stanno emergendo dettagli importanti sull’inedito Pixel Watch 4. Il nuovo smartwatch di Google si prepara a debuttare in due formati, 41 mm e 45 mm. Inoltre, anche la sua palette cromatica risulta rinnovata con le colorazioni nero, argento, oro e una raffinata pietra lunare. Quest’ultima, in particolare, è pensata per armonizzarsi con le tonalità scelte per i nuovi Pixel 10 più avanzati. Creando così una coerenza estetica tra i dispositivi. Riguardo il design, il Pixel Watch 4 introduce alcune migliorie concrete. La novità più rilevante riguarda la riparabilità del dispositivo. Da ora, infatti, sarà possibile intervenire su singoli componenti senza dover sostituire l’intero orologio. Una scelta che guarda alla sostenibilità e all’usabilità. Inoltre, è stato usato un nuovo materiale per i cinturini, in particolare per il modello Active, che promette una vestibilità molto più confortevole.

Google: ecco i dettagli emersi sui nuovi Pixel Watch 4

I cambiamenti si estendono anche alla parte tecnica. I contatti per la ricarica sono stati riposizionati sul lato sinistro della cassa. Una scelta che migliora la funzionalità ma che rende i vecchi caricabatterie incompatibili con il nuovo modello. In compenso, il tempo necessario per una ricarica completa si riduce sensibilmente. Con un miglioramento della velocità pari al 25%. A tale ottimizzazione si accompagna un incremento della capacità della batteria. Si parla di circa l’80% in più rispetto alla generazione precedente. Ciò si traduce in un’autonomia che raggiunge le 30 ore con Always-On attivo per la versione da 41 mm. E ben 40 ore per quella da 45 mm.

Sul fronte del software, il Pixel Watch 4 sarà il primo dispositivo a montare Wear OS 6, ed esibirà l’interfaccia Material 3 Expressive. Il lancio ufficiale è fissato per il 20 agosto, in concomitanza con l’evento Made by Google. In quella data, lo smartwatch condividerà il palcoscenico con i nuovi Pixel 10, segnando l’inizio di una nuova fase per l’ecosistema hardware di Google.