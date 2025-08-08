Google Pixel 10, AI Pro incluso anche quest’anno: all-in sull’intelligenza artificiale

Con l’arrivo della nuova serie Pixel 10, attesa ufficialmente entro il mese, Google si prepara a rilanciare anche il piano AI Pro. Secondo quanto emerso dalla versione 16.30.59 dell’app Google, i nuovi modelli riceveranno un periodo di prova gratuito dell’abbonamento premium dedicato all’intelligenza artificiale, confermando così una strategia già adottata con i dispositivi della generazione precedente.

L’indizio arriva da un’analisi del codice, in cui compare un elenco aggiornato di smartphone compatibili con promozioni legate a Google AI Pro. Oltre alla gamma Pixel 10, fanno parte della lista anche altri dispositivi già annunciati, come Galaxy Z Fold 7 e Flip 7 di Samsung, per i quali sono stati garantiti sei mesi gratuiti e 2 TB di archiviazione cloud.

Pixel 10 come vetrina dell’esperienza AI nativa

Lo scorso anno, Google aveva incluso 12 mesi di AI Pro per chi acquistava Pixel 9 Pro o Pro XL, mentre il modello base riceveva 6 mesi. Non è ancora chiaro se la nuova generazione manterrà gli stessi termini, ma appare probabile una continuità con questa formula. Si tratta infatti di una leva fondamentale per spingere il valore aggiunto del software integrato, elemento da sempre distintivo dei Pixel.

La mossa è perfettamente coerente con la direzione intrapresa da Google negli ultimi mesi, in cui l’intelligenza artificiale è diventata il cuore delle esperienze Android. Con Gemini, Circle to Search, aiuti alla scrittura, editing fotografico e sintesi in tempo reale, il pacchetto AI Pro punta a espandere ulteriormente le capacità dei nuovi smartphone.

Tutti i dettagli definitivi saranno comunicati durante l’evento ufficiale previsto per il 20 agosto, dove oltre ai Pixel 10 e 10 Pro verranno presentati anche Pixel Watch 4 e Pixel Buds 2A. Ma l’integrazione profonda tra hardware e AI è già al centro della narrazione: per Google, i Pixel non sono semplici smartphone, ma il punto d’ingresso nell’ecosistema intelligente dell’azienda. Questa volta dunque la strategia sembra essere molto chiara, soprattutto per chi ama l’intelligenza artificiale.