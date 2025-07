Sfida elettrica di Nissan, verso una nuova Micra

Nissan si prepara a lanciare la nuova generazione della Micra, un ritorno atteso che segna una svolta radicale rispetto al passato. Dopo anni di assenza, la celebre auto giapponese tornerà sul mercato in una veste completamente nuova, spinta da un motore 100% elettrico. Un ritorno ambizioso che si inserisce nella strategia di elettrificazione del marchio e che punta a conquistare i cuori degli europei. Il design è moderno e compatto, pronto a competere nel settore sempre più affollato delle city car a zero emissioni.

Sinergie con Renault: la chiave per una Nissan Micra Nismo

Dietro questo ritorno vi è la volontà di rafforzare l’identità di Nissan nel mondo delle vetture urbane e sostenibili. Ma la novità più interessante potrebbe ancora arrivare. Durante un’intervista rilasciata ai colleghi di AutoExpress, i vertici europei del marchio non hanno escluso l’ipotesi di una versione sportiva targata Nismo. Una possibilità che, se concretizzata, aggiungerebbe un’anima grintosa a tutta la serie, rendendo la Micra ancora più appetibile per un pubblico giovane e dinamico.

Il progetto di una Micra ad alte prestazioni non è un semplice sogno. Le basi tecniche già esistono e sono condivise all’interno dell’Alleanza Renault-Nissan. La nuova Micra, infatti, nasce sulla stessa piattaforma della futura Renault 5, una base che si è dimostrata flessibile e capace di ospitare anche versioni sportive. Non a caso, la sportiva Alpine A290 è costruita su questo telaio.

Ciò significa che un’eventuale Micra Nismo potrebbe essere sviluppata senza grandi ostacoli ingegneristici, sfruttando tecnologie già in fase avanzata. Christophe Amblard, a capo della pianificazione prodotto per Nissan Europa, ha confermato che l’azienda sta esaminando ogni possibilità per espandere la linea Nismo, anche nel settore elettrico. Per ora non ci sono annunci ufficiali, ma le porte sembrano aperte. Entro la fine del 2025, comunque, la nuova city car elettrica di Nissan debutterà sulle strade. Resta da capire se, con il tempo, sarà affiancata anche da una versione Nismo capace di mescolare prestazioni e sostenibilità.