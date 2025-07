Google: riorganizzata la voce Salvataggi e raccolte con una nuova interfaccia

Come già sappiamo, Google sta lavorando senza sosta per migliorare costantemente la propria suite di applicazioni, l’azienda infatti cerca sempre di rendere i propri software offerti alla community quanto più funzionali e facili da utilizzare possibile, ogni applicazione dunque viene ripetutamente rivista e migliorata in modo da offrire il massimo dell’esperienza d’uso.

Oggi Google ha deciso di intervenire sulla sua applicazione omonima che consente ovviamente di effettuare ricerche e gestire i risultati che otteniamo, nello specifico il punto che l’azienda è andata a toccare riguarda i salvataggi e le raccolte, un utile funzionalità che però troppo spesso finisce in sordina a causa di un design decisamente caotico e dispersivo che non permette agli utenti di utilizzare con intuiti la funzione descritta, scopriamo insieme che cosa ha deciso di fare Google.

Riorganizzazione in chiave semplicistica

L’azienda ha deciso di riorganizzare l’interfaccia grafica di queste due funzionalità, andando di fatto a eliminare tutti gli elementi che rendevano difficile l’accesso a queste opzioni, questi ultime nel dettaglio consentono di salvare qualsiasi tipologia di contenuto web per poi riorganizzarlo in vere e proprie raccolte accessibili in qualsiasi momento, nello specifico i problemi di queste due opzioni erano legate alla grande caoticità nell’accesso diretto per gli utenti che non rendevano l’esperienza d’uso facile e immediata, Google dunque ha deciso di separare in modo netto l’accesso alle due schede per renderlo più indipendente e diretto, i lavori però sono allo stato embrionale non a caso se si prova all’interno della beta all’utilizzare i nuovi menu inseriti questi ultimi rimandano alla pagina web della piattaforma e non alla funzionalità vera e propria, segnale che probabilmente Google sta ancora lavorando e si tratta di un lavoro agli inizi che deve ancora ricevere numerosi cambiamenti.

Non rimane dunque che attendere per vedere nel tempo i miglioramenti che Google applicherà questa funzionalità troppo spesso ignorata.