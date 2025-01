Sono sempre di più i modelli che le case automobilistiche realizzano al fine di conquistare nuovi utenti. Proposte che vengono progettate attentamente con l’obiettivo di portare su strada modelli con buone prestazioni e un’adeguata esperienza di guida. In merito ai nuovi modelli, non possiamo certamente non parlare di una novità proposta dalla casa automobilistica Nissan.

Il costruttore giapponese ha infatti portato a termine il lavoro sulla sua Nissan Ariya NISMO, la versione più sportiva del SUV elettrico. Non a caso, l’annuncio delle scorse ore rende nota l’apertura delle vendite del nuovo modello. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli.

Nissan Ariya NISMO: al via le vendite

Quale strategia migliore, per conquistare nuovi utenti, se non quella di portare sul mercato un nuovo modello? Con tale obiettivo la casa automobilistica Renault dà il via alle del SUV elettrico Nissan Ariya NISMO in Italia.

Nello specifico, il veicolo ospita una doppia unità con capacità di 435 CV e una coppia di ben 600 Nm. Per quanto riguarda le prestazioni, la capacità della Ariya NISMO di effettuare uno scatto 0-100 km/h richiede solamente 5 secondi, mentre l’autonomia si attesta a 417 km.

A contraddistinguere la Ariya NISMO lo speciale body kit che consente al veicolo di mostrarsi con un look più aggressivo ma anche di offrire migliori prestazioni. Non passa inoltre inosservata la presenza di un doppio diffusore posteriore e di nuovi deflettori anteriori. Non mancano cerchi ENKEI “MAT Process” da 20 pollici con pneumatici Michelin Pilot Sport EV.

Tanta l’attenzione posta dalla casa automobilistica Renault sull’abitacolo, che mostra una grande cura dei dettagli come alcune personalizzazioni che confermano il carattere sportivo del veicolo.

Come accennato in apertura, il costruttore ha dato il via alle vendite. Per quanto riguarda il costo, la Nissan Ariya NISMO in Italia ha un prezzo pari a 65.850 euro nella colorazione NISMO Stealth Grey.