Alpine A290: il modello da inizio ad una nuova era elettrica

Dallo scorso 31 maggio 2024, in Italia è possibile prenotare la nuova Renault 5 E-Tech, una compatta elettrica che ha suscitato grande interesse. Ora, l’attenzione si rivolge alla sua sorella sportiva: la Alpine A290. Con la presentazione ufficiale di questa vettura, il marchio francese Alpine, parte del Gruppo Renault, inaugura una nuova era caratterizzata dalla sportività elettrica.

L’Alpine A290 rappresenta la prima vettura a batteria nella storia del brand. La società ha creato tale modello concentrandosi su tre aspetti principali per donare ai possibili clienti un auto completa. Dalle prestazioni, all’agilità alla leggerezza, la Alpine ha curato ogni minimo dettaglio. La A290 è una vettura straordinariamente potente con i suoi 220 CV e va addirittura a superare il veicolo della Renault che di CV ne ha soli 150 (tenendo conto della versione con 52 kWh). Il modello Alpine ha anche un’accelerazione niente male, che sicuramente gli appassionati sapranno apprezza, passando da da 0 a 100 km/h in soli 6,4 secondi. L’autonomia invece è di 389 km, ma cala nel momento in cui si va ad adottare una guida più aggressiva.

I dettagli del modello aggressive dell’Alpine

Nonostante l’adozione della tecnologia elettrica e un design inedito per la gamma, la A290 mantiene l’essenza di una “vera Alpine”. Questo modello è stato concepito per attirare una nuova clientela, per chiunque sia interessato non solo alle prestazioni ma anche ad un design raffinato. I dettagli Alpine sono ben visibili su diverse parti della carrozzeria, mentre gli interni sono caratterizzati da un volante ispirato alla F1 e sedili in pelle nappa. I fari anteriori, ispirati al mondo rally, aggiungono un tocco sportivo distintivo.

I cerchi della A290 sono stati aumentati a 19 pollici rispetto ai 18 della Renault 5, e montano pneumatici Michelin realizzati su misura. L’infotainment della A290 offre le stesse innovazioni della R5, con Android Automotive e tutti i servizi Google connessi. Ciò porta ad una guida non solo più moderna ma anche interconnessa, capace di soddisfare qualsivoglia cliente. Al momento non conosciamo ancora il prezzo della Alpine A290, purtroppo, l’unica cosa che sappiamo è una e cioè che sarà disponibile una versione speciale chiamata A290 Première Édition.