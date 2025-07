Redmi 15 5G: trapelate le specifiche che mostrano una batteria enorme

Come di consueto, il marchio di proprietà di Xiaomi, Redmi sta portando avanti la propria famiglia di smartphone appartenente alla serie principale e quello di cui vi parliamo oggi e il device numero 15, dopo le numerose indiscrezioni trapelati in merito il 15C, oggi vi parliamo del Redmi 15 5G, un dispositivo molto atteso sia per il proprio prezzo che sicuramente sarà accessibile a molti utenti sia per delle caratteristiche tecniche che rappresentano un passo in avanti importante per questo dispositivo.

Le specifiche trapelate online

Le specifiche tecniche di questo dispositivo continuano a trapelare sul web e tutte rappresentano degli step in avanti significativi, in primis parliamo di un dispositivo che dovrebbe montare un pannello da 6,9 pollici Full HD+ a 144Hz: Si tratta di un’evoluzione di quello precedente che era in HD e senza la possibilità di una frequenza di aggiornamento più elevata, per quanto riguarda invece il processore, a bordo dovremmo trovare uno Snapdragon della famiglia 6S.

Ma il dato che realmente sorprende è rappresentato dalla batteria, parliamo infatti di una batteria davvero capiente che arriva addirittura a 7000 mah.

Si tratta di un valore che all’interno di questo mercato solo pochi dispositivi sono in grado di offrire e sicuramente renderà a tutti gli effetti questo device un Battery phone tra i migliori della categoria, per il resto posteriormente troviamo una fotocamera principale da 50 megapixel supportata da un sensore di messa a fuoco da due megapixel mentre anteriormente la fotocamera frontale sarà da otto megapixel, un dettaglio in più che sicuramente può tornare comodo e rappresentato dalla presenza del chip NFC, il quale precedentemente era assente.

Insomma sappiamo praticamente tutto di questo dispositivo ora manca solo l’arrivo ufficiale sul mercato che ancora deve essere dichiarato dalla società, vista la precisione delle informazioni trapelate online probabilmente non mancherà molto, dunque, non resta che attendere che l’azienda si decida ad effettuare il lancio che potrebbe non essere preceduto da una presentazione.