One UI 8 Beta 4 in arrivo per Galaxy S25

Samsung accelera sul fronte aggiornamenti e si prepara a rilasciare la Beta 4 di One UI 8 per la serie Galaxy S25, confermando ufficialmente quanto trapelato nei giorni scorsi. A dirlo è un responsabile del programma beta dell’azienda, intervenuto sul forum coreano per scusarsi dei ritardi e ribadire l’impegno del team nel perfezionare il software in base ai feedback ricevuti. Dopo settimane di stallo sulla Beta 3, la nuova versione è attesa entro la prossima settimana, e potrebbe rappresentare l’ultima tappa prima del rilascio stabile.

Galaxy S24: niente beta, ma spunta il firmware stabile

One UI 8, basata su Android 16, ha debuttato ufficialmente sui pieghevoli Galaxy Z Fold7 e Flip7, ma è ancora in fase di test su altri dispositivi. Il programma beta per la serie Galaxy S25 (che include anche S25+ e Ultra) è attivo da tempo, seppur con progressi lenti. L’arrivo della Beta 4 segnerebbe un importante passo avanti, in vista del rilascio finale atteso già per agosto. Al momento, però, la partecipazione al programma beta non è disponibile in Italia, anche se è possibile installare manualmente le versioni di test.

La vera sorpresa di queste ore riguarda però la gamma Galaxy S24, che sembra destinata a ricevere One UI 8 direttamente in versione stabile. Anche se Samsung non ha lanciato alcun programma beta per questi modelli, alcuni firmware etichettati come “stabili” sono apparsi nei server di test, in particolare per i mercati statunitense e canadese. I codici identificativi non contengono la classica “Z” delle versioni beta, suggerendo che il colosso coreano stia preparando un rilascio diretto, saltando la fase pubblica di test.

Non sarebbe la prima volta che Samsung adotta questa strategia, soprattutto quando può basarsi sui test effettuati su dispositivi simili. È plausibile che la qualità e quantità di feedback raccolti dalla serie S25 sia considerata sufficiente per estendere l’aggiornamento anche ad altri modelli, senza ulteriori ritardi.